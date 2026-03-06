Ошибочно попал под атаку: ракетный обстрел повредил пограничный пункт в Ираке, –СМИ

По сообщениям СМИ, на юго-востоке Ирака вблизи границы с Ираном произошел ракетный удар, в результате которого пострадал иракский пограничник. По предварительным данным, целью могла быть позиция иранских сил, расположенная всего в нескольких метрах от иракского поста.

Известно, что в результате обстрела есть раненый. Об этом сообщает новостной портал Shafaq со ссылкой на источники.

Что известно об обстреле пограничного пункта в Ираке?

На юго-востоке Ирака вблизи границы с Ираном произошел ракетный удар, в результате которого легкие ранения получил один иракский пограничник. Инцидент произошел в провинции Майсан около 15:30.

Снаряд упал неподалеку иракских пограничных постов в районе Джилат, вблизи заставы Аль-Заафаран возле подрайона Шейх Саад. По предварительным оценкам, вероятной целью могла быть иранская пограничная позиция, расположенная всего в нескольких метрах от иракского поста.

