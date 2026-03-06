Известно, что в результате обстрела есть раненый. Об этом сообщает новостной портал Shafaq со ссылкой на источники.
Что известно об обстреле пограничного пункта в Ираке?
На юго-востоке Ирака вблизи границы с Ираном произошел ракетный удар, в результате которого легкие ранения получил один иракский пограничник. Инцидент произошел в провинции Майсан около 15:30.
Снаряд упал неподалеку иракских пограничных постов в районе Джилат, вблизи заставы Аль-Заафаран возле подрайона Шейх Саад. По предварительным оценкам, вероятной целью могла быть иранская пограничная позиция, расположенная всего в нескольких метрах от иракского поста.
Что известно об уничтожении военного потенциала Ирана?
4 марта Армия обороны Израиля заявила об уничтожении подземного комплекса "Минзадехеи" на окраине Тегерана, где иранские ученые работали над ядерным оружием. Израильская разведка длительное время отслеживала деятельность иранских специалистов, что позволило нанести точный удар по объекту.
Ранее, Дональд Трамп заявил, что в результате ударов США и союзников Иран "почти потерял флот, авиацию и системы ПВО". Операция, направленная на нейтрализацию иранских возможностей, еще не завершена и США готовы продолжать давление на Тегеран.
В официальном заявлении Центрального командования ВС США говорится о том, что военная операция США привела к уничтожению 11 иранских кораблей. США заявили, что свобода судоходства в международных водах будет защищаться от любых угроз.