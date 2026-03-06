Відомо, що внаслідок обстрілу є поранений. Про це повідомляє новинний портал Shafaq з посиланням на джерела.
Що відомо про обстріл прикордонного пункту в Іраку?
На південному сході Іраку поблизу кордону з Ірану стався ракетний удар, унаслідок якого легкі поранення отримав один іракський прикордонник. Інцидент стався у провінції Майсан близько 15:30.
Снаряд впав неподалік іракських прикордонних постів у районі Джілат, поблизу застави Аль-Заафаран біля підрайону Шейх Саад. За попередніми оцінками, ймовірною ціллю могла бути іранська прикордонна позиція, розташована лише за кілька метрів від іракського поста.
Що відомо про знищення військового потенціалу Ірану?
4 березня Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення підземного комплексу "Мінзадехеї" на околиці Тегерана, де іранські вчені працювали над ядерною зброєю. Ізраїльська розвідка тривалий час відстежувала діяльність іранських фахівців, що дозволило завдати точного удару по об'єкту.
Раніше, Дональд Трамп заявив, що внаслідок ударів США та союзників Іран "майже втратив флот, авіацію й системи ППО". Операція, спрямована на нейтралізацію іранських можливостей, ще не завершена і США готові продовжувати тиск на Тегеран.
В офіційній заяві Центрального командування ЗС США йдеться про те, що військова операція США призвела до знищення 11 іранських кораблів. США заявили, що свобода судноплавства в міжнародних водах буде захищатися від будь-яких загроз.