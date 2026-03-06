Відомо, що внаслідок обстрілу є поранений. Про це повідомляє новинний портал Shafaq з посиланням на джерела.

Дивіться також Обіцяв закінчити усі війни, а сам ударив по 8 країнах: Time викрив "миролюбство" Трампа

Що відомо про обстріл прикордонного пункту в Іраку?

На південному сході Іраку поблизу кордону з Ірану стався ракетний удар, унаслідок якого легкі поранення отримав один іракський прикордонник. Інцидент стався у провінції Майсан близько 15:30.

Снаряд впав неподалік іракських прикордонних постів у районі Джілат, поблизу застави Аль-Заафаран біля підрайону Шейх Саад. За попередніми оцінками, ймовірною ціллю могла бути іранська прикордонна позиція, розташована лише за кілька метрів від іракського поста.

Що відомо про знищення військового потенціалу Ірану?