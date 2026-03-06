После возвращением к власти Трамп санкционировал удары в 8 странах, три из которых никогда ранее не подвергались прямому военному вмешательству США. Об этом пишет Time.

Как Трамп из миролюбца превратился в воинственника?

Только в 2025 году президент США согласовал больше авиаударов, чем его предшественник за 4 года. Ни один современный американский лидер не отдавал приказы на удары в таком количестве стран за такой короткий срок

Когда Джордж Буш приказал вторжение в Ирак в 2003 году, члены его администрации ожидали, что американские войска будут встречены как освободители. На короткое время это казалось возможным, но война быстро превратилась в хаос: дестабилизировала регион, забрала жизни и ресурсы США, усилила Иран и способствовала радикализации с последствиями для мировой политики. Именно на фоне разочарования от этих войн Трамп сформировал свой имидж America First. Теперь он начал новую войну, которая может нести похожие риски.

Дональд Трамп лишь частично уведомил Конгресс перед началом операции в Иране, ограничившись небольшим кругом лидеров, а большинство законодателей узнало о ней уже после старта.

Политик описал операцию как превентивную: "America First означает защищать Америку и не позволять другим странам нас ударить. Иногда выбора нет – это был один из таких случаев".

Внезапный разворот Трампа во внешней политике испытывает коалицию, которая вернула его к власти. На правом фланге республиканцев появились трещины: давние союзники начали ставить под сомнение цель и масштаб кампании против Ирана. Они напоминают, что принцип "невмешательства в чужие войны" когда-то был ключевым для движения MAGA.

Протрамповские телеведущие Такер Карлсон и Мегин Келли обвиняют Израиль в том, что он втянул США в зарубежную военную авантюру, которая может оказаться опасной и непредсказуемой.

Бывшая союзница Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, теперь все громче критикует его действия, утверждая, что он предал принципы движения MAGA.

Некоторые аналитики отмечают, что война может стать примером политической манипуляции для отвлечения внимания от проблем внутри страны, таких как низкий рейтинг президента, скандал с Эпштейном и экономическая нестабильность перед промежуточными выборами. То, как Трамп будет реагировать на эту критику и внутреннее давление, может серьезно повлиять на продолжительность конфликта, особенно если общественная поддержка войны уменьшится.

Положение Трампа напоминает то, в котором оказался когда-то Буш, чья война в Ираке стала настолько токсичной, что члены его собственной партии его покинули. Ирония в том, что Трамп, который частично построил свой успех на критике внешней политики семьи Бушей, может оказаться в ловушке тех же сил, что помогли разрушить ту династию.

Политик убежден, что на этот раз результат будет другим. Ранее, как в Венесуэле, он проводил резкие военные действия и выходил, прежде чем они превращались в длительные войны. Но эта ставка гораздо больше и рискованнее, и последствия предсказать сложнее. Пока конфликт продолжается, остается вопрос, волновавший командующих поколениями: президенты могут решать, как начинается война, но не могут предсказать, как она закончится.

Какие страны атаковали США при второй каденции Трампа?

2025 год

Сомали

1 февраля США нанесли авиаудары по боевикам ИГИЛ в Сомали. Министр обороны Пит Гегсет заявил, что удары были осуществлены по приказу Трампом и координированы с правительством Сомали. Пентагон сообщил, что "несколько" боевиков были уничтожены, гражданские не пострадали.

Ирак

13 марта силы коалиции США вместе с иракскими спецслужбами ликвидировали высокопоставленного лидера ИГИЛ в западной провинции Аль-Анбар "точечным авиаударом".

Йемен

Между мартом и маем США провели морские и авиаудары по хуситам в Йемене в рамках операции Rough Rider, крупнейшей военной операции США на Ближнем Востоке во второй каденции Трампа на то время. Это был ответ на атаки хуситов по международным судам в Красном море. 6 мая Трамп объявил о завершении кампании после перемирия, посредником которого выступил Оман.

Иран

В начале июня Израиль начал удары по иранским целям. 22 июня США присоединились к кампании, атаковав три ядерных объекта в Фордоу, Натанзе и Исфахане. В 12-дневном конфликте погибло по меньшей мере 1 190 человек, еще 4 475 получили ранения, среди них и военные, и гражданские.

Карибское море и Тихий океан

2 сентября США нанесли первый удар по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы, управляемому организацией Tren de Aragua. Позже удары распространились на воды Латинской Америки, включая восточную часть Тихого океана возле Центральной Америки. 16 февраля три отдельные удары США убили 11 человек на трех судах, которые, по оценкам военных, были задействованы в наркоторговле.

Сирия

19 декабря США нанесли масштабные удары по позициям ИГИЛ в Сирии в рамках операции Hawkeye Strike после того, как ИГИЛ атаковала американские силы, в результате чего погибли два солдата и гражданский переводчик. 10 января американские войска провели новые удары по нескольким целям ИГИЛ в Сирии. 16 января операция в северо-западной части страны привела к ликвидации Билаала Хасана аль-Джасима – лидера, связанного с Аль-Каидой и ИГИЛ.

Нигерия

Трамп сначала отправил 100 военных США для обучения местных сил и угрожал ударами, если правительство не остановит "геноцид" христиан. 25 декабря командование США в Африке провело удары по боевикам ИГИЛ в штате Сокото, которые, по словам Трампа, были "мощными и смертоносными".

2026 год

Венесуэла

3 января силы специальных операций США совершили рейд в Каракасе, захватив президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп назвал операцию одной из "самых впечатляющих и мощных демонстраций военной мощи США в истории".

Иран

Силы США в течение нескольких недель усиливали свое присутствие на Ближнем Востоке из-за обострения напряженности вокруг ядерной программы Ирана. После того, как третий раунд непрямых переговоров в Женеве не принес договоренности, Трамп без одобрения Конгресса приказал провести неожиданную военную операцию под названием "Эпическая ярость".

Эквадор

3 марта 2026 года США вместе с военными Эквадора начали совместную военную операцию против организаций, связанных с наркоторговлей на территории Эквадора.

Что известно о ходе боевых действий на Ближнем Востоке?