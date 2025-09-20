Путин решил усилить атаки на Киев, пока Трамп бездействует, – Bloomberg
- Путин решил усилить атаки на Киев, считая, что эскалация может вынудить Украину к переговорам на его условиях.
- Трамп не заинтересован вмешиваться в войну в Украине, и это подталкивает Кремль вести войну на истощение.
По мнению российского диктатора, эскалация атак на Киев является лучшим способом заставить Украину к переговорам на его условиях. Он уверен, что Дональд Трамп вряд ли сделает что-то серьезное для усиления обороны Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Почему Россия усилила атаки на Киев?
В издании подчеркнули, что переговоры с президентом США на Аляске 15 августа убедили Путина, что Трамп не заинтересован вмешиваться в войну в Украине. По мнению близких к Кремлю источников, Путин намерен и в дальнейшем бить по энергетической системе Киева и другой инфраструктуре.
В свою очередь, Дональд Трамп настаивает, чтобы прежде всего европейские союзники Украины приняли непопулярные меры, прежде чем США сделают свой шаг. Он призвал страны "Большой семерки" ввести пошлины против Китая и Индии за закупки российского газа. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и ускорение отказа от российского СПГ.
Важно для Путина показать Трампу и европейцам, что он может позволить себе обострить ситуацию,
– говорит аналитик лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners Вита Спивак.
Аналитики отмечают, что умеренность Вашингтона подталкивает Кремль вести войну на истощение, чтобы заставить Украину к уступкам. Это, по мнению Москвы, ослабляет оборону Киева и формирует почву для будущих переговоров.
По мнению Кремля, отказ Украины от уступок в восточных регионах оправдывает эскалацию российских атак.
В то же время наземные продвижения России замедлились. Аналитик Bloomberg Алекс Кокчаров отметил, что летнее наступление России 2025 года провалилось: Кремль не смог захватить ни одного запланированного города на востоке Украины.
Что Дональд Трамп говорит о Путине?
Несмотря на то, что Трамп выразил раздражение подходом Путина и предположил возможность более жестких санкций против Москвы, он призывает европейских союзников Украины принять непопулярные меры.
В частности, президент США заявил, что Путин его "действительно подвел" и считает войну в Украине более сложной для решения из-за отношений с российским диктатором.
В то же время россияне продолжают едва ли не ежедневно атаковать украинские города. Только в ночь на 20 сентября оккупанты запустили по Украине 579 дронов и 40 ракет. В результате атаки погибли три человека и десятки получили ранения, под ударом были 9 областей.