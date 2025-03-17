Дилемма для Путина, Курская область и "красные линии" Украины: обзор западных СМИ за неделю

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Как и анонсировал Владимир Зеленский, прошедшая неделя выдалась напряженной в контексте дипломатической работы. Переговоры в Джидде стали настоящей победой Киева и, что главное, заставили Трампа повернуть свое внимание в сторону Москвы. В то же время не менее внимательно Украина и мир наблюдали за боями в Курской области, которые, вероятно, подходят к своему концу. О том, что писали западные СМИ за неделю с 10 по 16 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала.

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Согласится ли Путин на 30-дневное перемирие

На прошлой неделе Украина провела успешные переговоры с Соединенными Штатами. По результатам встречи украинская и американские делегации согласились на 30-дневное перемирие не только в воздухе и море, а во всех аспектах. Как пишет The Economist, на этот раз Путин должен принять судьбоносное решение.

В материале The Economist выделяет главную проблему для диктатора: он не достиг всего, чего хотел в Украине. Пожертвовав 100 – 200 тысячами солдат, единственное, что ему удалось, так это захватить примерно 11% территории Украины.

Господин Путин может играть роль могущественного воина, посещая передовую на российском телевидении, но это жалкий результат для такого колоссального усилия.

Издание отмечает, что Путин, вероятно, с помощью Трампа хотел бы получить то, что ему не удалось отвоевать. Российский диктатор попытается присоединить свои условия к будущему прекращению огня. Например, не возобновлять военную помощь Украине, провести выборы или признать оккупированную территорию российской, – чему Трамп должен противостоять.

Владимир Путин может пытаться затянуть или усложнить процесс бесконечными требованиями об "уточнении". Однако прекращение кровопролития в Украине, хотя и временное, было бы достижением для Дональда Трампа. Он уже оказывал давление на Украину, что было самой легкой частью задачи. Давление в отношении России пока ограничилось лишь обнадеживающими заявлениями о готовности "принять финансовые меры".

"К сожалению, слова ничего не стоят. Теперь пришло время оказать настоящее давление на Путина. Решится ли он?" – подытоживает The Economist.

Украина очертила свои "красные линии" в мирном соглашении

Британский The Independent опубликовал большой материал, в котором рассказал о так называемых "красных линиях Украины" в переговорах – то есть о темах, которые являются принципиальными для украинской стороны.

Как отмечают источники издания, одним из ключевых вопросов является возвращение десятков тысяч украинских детей, которых похитили и вывезли в Россию или на оккупированную территорию без согласия родителей или опекунов. По данным Киева, таких насчитывается не менее 20 тысяч.

Другим важным вопросом является требование Путина уступить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Украинские официальные лица сообщили, что согласны на то, что фронт замораживается по нынешней ЛБС, и Россия пока удерживает определенную территорию, чтобы прекращение огня сработало, однако любые уступки дополнительной территории невозможны.

Глупо требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон полностью отдали. Это для нас звучит как ф*гня,

– отмечает собеседник издания.

Собеседники из украинских властных кругов утверждают, что судьба территорий, которые удерживаются Россией с момента вторжения в феврале 2022 года, не решена. Однако они отмечают, что Украина сделает все возможное для дипломатического возвращения земель.

В то же время Украина требует возвращения тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными. Также есть потребность в международных гарантиях безопасности на случай, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.

Что стало "ключом к успеху" россиян в Курской области

На прошлой неделе российской армии удалось значительно оттеснить украинские силы в Курской области и вернуть контроль над Суджей. Обозреватель Forbes Дэвид Акс рассказал, что ключом к успеху россиян стала элитная группа беспилотников – Центр передовых беспилотных систем "Рубикон", которая 25 февраля начала атаку на логистику ВСУ в Курской области.

Обозреватель рассказал об одной из тактик россиян. Операторы "Рубикона" устраивали засады на украинскую технику: вместо того, чтобы висеть в воздухе, российский дрон опускался на землю, ожидая колонну. Инновации в этом нет, однако такая воздушная засада требует особых навыков и опыта, которыми операторы "Рубикона" обладают. Также враг устанавливал ловушки, высаживая беспилотники на дорогах и подрывая их под транспортом.

В то же время Акс признает, что Курщина сейчас едва ли не единственный участок фронта, на котором врагу удалось получить преимущество. В других местах наступательные операции России застопорились, а в некоторых местах она должна отступать перед лицом украинских контратак. Привлечение "Рубикона" на Курщину ослабило российские силы на Юге, что позволило ВСУ вернуть некоторые позиции.

The Wall Streat Journal также признает, что решающее значение для россиян в Курской области сыграли дроны на оптоволокне, которые не поддаются РЭБ. Россия смогла задействовать своих лучших операторов БПЛА, которые переместились ближе к линии фронта, чтобы атаковать цели в тылу.

Говоря о будущем Курской операции, издание отмечает, что "дерзкая военная авантюра" подошла к концу. Некоторые аналитики называют операцию "глупостью", однако другие считают, что Украина должна была попробовать что-то нетрадиционное.

В конце концов, по словам украинских официальных лиц, Курская операция выполнила свою задачу. Она показала, что украинская армия еще может наступать, предотвратила вторжение россиян в Сумскую область, а также пополнила обменный фонд.

Отступая из Курска, Украина стабилизировала ключевые участки линии фронта на востоке Украины, оттеснив Россию от охваченного боями города Покровска и контратаковав в городе Торецк.

Ставка Украины на беспилотники сыграла

The Economist отдает дань принятию Украиной беспилотников, отмечая, что эта ставка окупилась. За основу издание взяло исследование Королевского института объединенных служб (RUSI) и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Прежде всего аналитики выделяют то, что дроны стали самым смертоносным оружием в Украине. В 60-70% всех случаев причиной повреждений или уничтожений российской техники стали именно беспилотники.

По их данным, сейчас растет доля беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом для наведения. Это позволяет наводить цели на завершающей фазе полета, даже если связь оператора с дроном потеряна. Автоматическое наведение способно срабатывать на расстоянии 2 и более километров, в зависимости от условий. Таким образом ИИ может повысить показатели попадания: один или два беспилотника с искусственным интеллектом могут выполнять работу, на которую раньше требовалось восемь или девять обычных.

В то же время CSIS отмечает, что Украина планирует пойти в вопросе беспилотных систем гораздо дальше. Она стремится "устранить военных из непосредственных боевых действий и заменить их автономными беспилотными системами".

Кроме этого, Украина приняла концепцию программно-определяемых вооружений, в которых "операционный код имеет большее значение, чем физический дизайн". Украинские производители создают "модули" – обычно это микросхемы, которые могут быть установлены или модернизированы на дешевом и массовом оборудовании. Если такое оборудование попадет к россиянам, то чтобы его воспроизвести они потребуют ценного времени.

Четвертое – во всем этом все еще есть ограничения. По данным RUSI, около 60-80% украинских ударных дронов с видом от первого лица (FPV) не достигают своих целей, что зависит от навыков оператора и расположения цели.

Более 50% ранений сейчас вызваны дронами, тогда как в конце 2023 года этот показатель составлял 25%.

Как отмечает RUSI, из-за постоянной угрозы со стороны дронов технику приходится держать минимум в 7 километрах от линии фронта, поэтому солдаты копают окопы вручную, используя кирки и лопаты. Некоторые минные поля до сих пор разминируют вручную.

"Мрачная ирония заключается в том, что искусственный интеллект и робототехника сделали поле боя еще более смертоносным для тех, кому не посчастливилось оказаться на его передовой", – отмечают аналитики.

Европа хочет защититься под ядерным зонтиком Франции и Британии

CNN отмечает, что для многих в Европе Дональд Трамп пробил дыры в ядерном зонтике НАТО. Теперь европейцы пытаются сплотиться под ядерной защитой Франции или Великобритании.

Если Соединенные Штаты всегда были старшим братом Европы, то Франция и Великобритания также являются давними ядерными державами – и некоторые европейские лидеры задумываются над тем, может ли самый высокий сдерживающий фактор для Москвы находиться гораздо ближе к дому.

Известно, что Франция имеет около 290 ядерных боеголовок, а Великобритания – 225 разработанных США ракет Trident. Однако эксперты убеждены, что без арсенала такого масштаба, как у России, Франция способна угрожать лишь "стратегическим возмездием".

Сравнительно небольшой ядерный потенциал Франции по сравнению с США делал его легкой мишенью для скептицизма, даже среди высшего военного командования Запада

Американский арсенал имеет ключевую особенность: возможность минимизировать любой термоядерный обмен. США могут ударить всего один раз, вместо того чтобы использовать весь арсенал сразу. Зато французский ядерный арсенал исторически рассматривался как крайнее средство.

Кроме этого, европейцы не имеют ядерной культуры, ведь исторически полагались на защиту США. Но любое настоящее сдерживание России потребует обычных и ядерных сил, и при Трампе "вопрос в том, можно ли рассчитывать на американскую приверженность и участие".