Демократы призвали Маска сохранить документы SpaceX об ограничениях Starlink в Украине, – WSJ

В четверг, 12 ноября, Украина во второй раз столкнулась с ограничением скорости работы Starlink и Starshield. Сенаторы от Демократической партии намерены провести расследование действий Илона Маска.

Конгрессмены требуют, чтобы генеральный директор Space X сохранил документацию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что говорят демократы?

Сенаторы-демократы направили Маску письмо, в котором попросили сохранить все записи, связанные с ограничениями SpaceX на использование Украиной своих спутниковых сервисов Starlink и Starshield. В январе, когда обе палаты Конгресса перейдут под их контроль, политики хотят провести расследование в отношении действий Илона Маска и его администрации.

В письме отмечается, что в четверг, 12 ноября, Киев вновь столкнулся с ограничениями в работе Starshield. Замедление работы Starlink также фиксировалось 13–24 октября, что ограничивало возможности украинских военных по проведению операций, в частности по защите от российских беспилотников.

Ранее The Wall Street Journal писал, что именно Маск приказал ограничить работу Starlink. В SpaceX не признают замедление работы систем для Киева.

Октябрьские и ноябрьские ограничения теперь вызывают тревогу в связи с вероятностью того, что эти уязвимости сохраняются даже в системах, на которые полагается правительство США,

– написали сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс.

Представитель SpaceX не ответил на запрос о комментарии.

Некоторая военная техника Украины, в частности БПЛА и перехватчики, нуждается для эффективной работы в подключении к Starlink. Ограничения скорости значительно снижают их способность наносить удары по российским целям и защищаться от атак.

В письме Шахин и Кунс подчеркнули, что ограничения SpaceX для Украины поднимают вопрос о контроле компании миллиардера над каналами связи, связанными с национальной безопасностью. Политики призвали Маска ответить, санкционировал ли кто-то за пределами SpaceX эти ограничения. В письме также содержится требование предоставить часть документов SpaceX за период с 1 сентября. Речь идет обо всех сообщениях, связанных со Starlink и Starshield в Украине, а также о переписке между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Что известно о новых ограничениях?

Напомним, что украинские военные уже сталкивались с " перебоями в работе специальной военной системы ", которые продолжались с 13 по 24 октября. Тогда " Белый дом и SpaceX перекладывали ответственность друг на друга " за ограничения друг друга.

В четверг, 12 ноября, Владимир Зеленский сообщил, что после докладов командования удалось установить, что связь теряется не из-за технических неисправностей, а в результате " искусственных ограничений скорости ". Он подчеркнул, что это помогает агрессору убивать больше украинцев.

В то же время источники 24 Канала в Министерстве обороны сообщали, что ограничения действуют вдоль всего фронта и на ВОТ. По состоянию на 13 ноября скорость движения не превышала 161 километр в час.