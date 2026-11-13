До сих пор продолжаются ограничения в работе Starshield на фронте: Зеленский поручил усилить контакт с США

Замедления действуют по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

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Что известно об ограничениях Starlink?

По состоянию на пятницу, 13 ноября специалисты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины фиксируют ограничения. Скорость связи не превышает 161 километр в час над всей временно оккупированной россиянами территорией Украины.

В то же время, источники отметили, что ограничения на территории, подконтрольной Украине, не зафиксировали. Минобороны проводит коммуникации с представителями SpaceX, чтобы получить пояснения и исправить ситуацию. Также военное ведомство обратилось в Пентагон за дополнительными разъяснениями.