Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Досі зберігається обмеження швидкості Starlink на рівні 161 кілометр на годину

Данило Жоров
Обмеження швидкості Starlink залишаються

Обмеження роботи Starlink залишаються / Getty Images (ілюстративне)

У четвер, 12 листопада, Україна знову зіштовхнулась з обмеженнями роботи StarShield. Наразі швидкість зв'язку не перевищує 161 кілометр на годину.

Уповільнення діють вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це зазначили джерела у Міністерстві оборони України.

 
Adv

популярні відео

Що відомо про обмеження Starlink?

Станом на п'ятницю, 13 листопада, фахівці Міністерства оборони України та Збройних Сил України фіксують обмеження. Швидкість зв'язку не перевершує 161 кілометр на годину над всією тимчасово окупованою росіянами територією України.

Водночас джерела зазначили, що обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксували. Міноборони проводить комунікації з представниками SpaceX, щоб отримання пояснення та виправити ситуацію. Також військове відомство звернулось до Пентагону за додатковими розʼясненнями.

Доповнюємо новину...

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv