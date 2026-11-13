Досі зберігається обмеження швидкості Starlink на рівні 161 кілометр на годину

Уповільнення діють вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це зазначили джерела у Міністерстві оборони України.

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Що відомо про обмеження Starlink?

Станом на п'ятницю, 13 листопада, фахівці Міністерства оборони України та Збройних Сил України фіксують обмеження. Швидкість зв'язку не перевершує 161 кілометр на годину над всією тимчасово окупованою росіянами територією України.

Водночас джерела зазначили, що обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксували. Міноборони проводить комунікації з представниками SpaceX, щоб отримання пояснення та виправити ситуацію. Також військове відомство звернулось до Пентагону за додатковими розʼясненнями.