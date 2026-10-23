Попри заяви Трампа Starlink в Україні досі працює з обмеженнями, – джерела

Джерела 24 Каналу стверджують, що обмеження роботи Starshield – супутникової системи для військових на основі Starlink – досі не зняті.

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Як працює Starlink в Україні?

Сили оборони, фахівці Міністерства оборони України постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink/ Starshield та фіксують результати. Станом на ранок досі спостерігаються випадки втрати зв'язку на швидкості 161 кілометр за годину. Підтверджень, що обмеження зняті наразі немає– зазначили джерела.

Нагадаємо, раніше про обмеження повідомило The Kyiv Indepenent із посиланням на українського посадовця. Він розповів, що обмеження швидкості до 161 кілометра на годину залишається чинним. Це, за словами співрозмовника, суттєво ускладнює важливі військові операції, мілдстрайки та перехоплення реактивних БпЛА.

Напередодні видання WSJ розповіло, що обмеження були зняті, і Starlink в Україні працює у звичному режимі. Це буцімто сталося завдяки Дональду Трампу, який подзвонив Ілону Маску і попросив зняти обмеження. Президент США не підтвердив розмову з гендиректором SpaceX, але сказав, що Starlink справді вже працює, як і раніше.

Зауважимо, що обмеження у роботі Starlink зафіксували 14 жовтня. Ані Ілона Маск, ані адміністрація США не визнали свою причетність. Вони взаємно звинуватили один одного.