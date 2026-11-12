Уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України, – Зеленський

Володимир Зеленський / Getty Images
Українські військові вже кілька днів фіксують значні збої в роботі супутникової системи Starshield над територією України. Вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях діють системні обмеження швидкості.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Що відомо про збої в роботі Starshield?
Зеленський повідомив про проблеми в роботі супутникової системи Starshield. Українські підрозділи вже кілька днів спостерігають значні збої в роботі системи над територією України. Обмеження фіксують уздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.
А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості
За словами глави держави, проблеми з роботою системи передусім ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість, через що не встигають перехоплювати ворожі цілі. Через це вже є влучання російських дронів.
На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів
Україна намагається з'ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.
Водночас Дональд Трамп поставив під сумнів, що роботу супутникового зв'язку Starlink в Україні справді обмежували. Він наголосив, що не причетний до запровадження обмежень і не знає, хто ухвалив таке рішення. Але визнав, що як президент США має значні повноваження щодо контролю таких систем.
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