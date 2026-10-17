Украинские чиновники слышали совершенно разные версии того, почему именно возникли сбои в работе спутниковых станций. Об этом пишет Axios.

Кто предложил ограничить скорость связи?

Американское издание подтвердило версию британской газеты "The Telegraph". Согласно этой информации, именно глава компании SpaceX Илон Маск предложил ограничить работу Starlink для Украины. Президент США Дональд Трамп не заперечив.

По информации журналистов, Белый дом и руководство технологической компании фактически обвиняют друг друга в создании искусственных барьеров для Украины.

Компания SpaceX утверждает, что это техническая проблема. Но наши контакты в компании говорят, что это исходит от Белого дома. Когда мы спрашиваем в Белом доме, там говорят, что это Илон,

– рассказал один из украинских чиновников.

Несмотря на предыдущие сигналы о возвращении стандартных параметров на этой неделе, окончательного решения проблемы пока нет.

По словам Владимира Зеленского, установленные лимиты напрямую влияют на ситуацию с безопасностью на передовой. Украинские военные не имеют возможности полноценно использовать беспилотники для перехвата российских реактивных "Шахедов" и для доставки критически важных запасов защитникам на линию соприкосновения.

Напомним, что проблемы со связью во время скоростного движения начались в ночь на 14 октября. В пятницу, 16 октября, президент Украины заявил, что ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не снято.