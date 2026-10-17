Українські посадовці чули абсолютно різні версії того, чому саме виникли збої в роботі супутникових станцій. Про це пише Axios.

Хто запропонував обмежити швидкість зв'язку?

Американське видання підтвердило версію британського The Telegraph. Згідно з нею, саме керівник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував обмежити роботу Starlink для України. Президент США Дональд Трамп не заперечив.

За інформацією журналістів, Білий дім і керівництво технологічної компанії фактично звинувачують одне одного у створенні штучних бар'єрів для України.

Компанія SpaceX стверджує, що це технічна проблема. Але наші контакти в компанії кажуть, що це йде від Білого дому. Коли ми запитуємо в Білому домі, там кажуть, що це Ілон,

– розповів із українських посадовців.

Попри попередні сигнали щодо повернення стандартних параметрів цього тижня, остаточного розв'язання проблеми ще немає.

За словами Володимира Зеленського, встановлені ліміти безпосередньо впливають на безпекову ситуацію на передовій. Українські військові не мають змоги повноцінно застосовувати безпілотники для перехоплення російських реактивних "Шахедів" та для доставки критичних запасів захисникам на лінію зіткнення.

Нагадаємо, що проблеми зі зв'язком під час швидкісного руху почалися в ніч проти 14 жовтня. У п'ятницю, 16 жовтня, президент України казав, що обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято.