Мы еще никогда не были так близко к окончанию российско-украинской войны, – Орбан
- Орбан заявил, что завершение российско-украинской войны никогда не было столь близким – благодаря усилиям США.
- Венгрия не поддерживает действия в отношении замороженных российских активов и не участвует в займах ЕС, которые "служат целям войны".
На этой неделе в Брюсселе состоится саммит ЕС. На фоне этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение российско-украинской войны еще никогда не было настолько близким.
Однако Европа якобы хочет совсем другого. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook политика.
Что заявил Орбан об окончании войны?
Консультационный комитет венгерского парламента по вопросам ЕС вскоре соберется на заседание накануне саммита в Брюсселе.
По словам Орбана, Европа стоит на пороге огромной возможности и как никогда близка к миру именно благодаря усилиям США.
Несмотря на поддержку американцев со стороны Венгрии, остальная Европа якобы хочет расширить войну, в частности на экономический тыл, конфисковав замороженные российские активы. Премьер сравнил эти действия с "открытой декларацией войны", на которую Кремль "обязательно ответит".
Война не имеет решения на линии фронта. А если нет решения на линии фронта, то надо делать то, что делает президент Трамп: вести переговоры,
– убеждает Орбан.
Именно поэтому Венгрия не поддерживает действия по замороженных российских активов, не направляет средств и оружия в Украину, а также не участвует в займах ЕС, которые "служат целям войны".
Напомним, Орбан планирует повезти в Брюссель результаты так называемого референдума для блокирования европейской помощи Украине. Речь идет якобы о 1,6 миллиона анкет венгров.
Как отреагировали в Европе?
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский осудил высказывания Орбана, заявив, что ему стоит предоставить "орден Ленина" за такую поддержку россиян.
Однако на защиту своего премьера стал глава венгерского международного ведомства Петер Сийярто. "Мы не позволим втянуть себя в вашу войну", – написал дипломат.
Со своей стороны Сикорский отметил, что новой войны не будет, если страна-агрессор не начнет вторжение снова. "Но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне", – упрекнул польский чиновник.