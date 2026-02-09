В США отреагировали на слова Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
- США не устанавливали никаких "дедлайнов" для завершения войны в Украине, но стремятся к скорейшему завершению боевых действий.
- Посол США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что установление дедлайнов в таких ситуациях является "очень опасным" и обе стороны должны согласиться на мирное соглашение.
Соединенные Штаты не называли никаких "дедлайнов" для завершения войны России против Украины. Однако страна стремится, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, передает The Guardian.
Что ответил Уитакер на слова Зеленского?
Мэттью Уитакер напомнил, что Владимир Зеленский ранее заявлял о планах США завершить войну до конца июня. Однако в Вашингтоне это не выносили на официальный уровень.
Я не думаю, что это что-то, что Соединенные Штаты выносили на обсуждение... Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее, и мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились,
– сказал он.
По словам американского дипломата, установление дедлайнов в такой ситуации обычно является "очень опасным".
"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, мы просто доведем это до конца, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны – россияне и украинцы – должны будут согласиться с любым соглашением, которое будет произведено", – отметил Уитакер.
Кстати, политолог Петр Олещук объяснил в эфире 24 Канала, что США могут отойти от переговорного процесса в июне 2026 года, если не достигнут быстрой "победы" перед выборами в Конгресс. В то же время эксперт подчеркнул, что для Украины это не станет критической потерей.
Что ранее говорил Зеленский о "дедлайне" по завершению войны?
Владимир Зеленский в начале февраля говорил, что США хотят завершения войны в Украине до лета 2026 года. Вместе с этим, по словам президента, Вашингтон продвигает четкий график переговоров.
По словам главы государства, американцы говорят, что хотят все сделать до июня и будут делать все, чтобы война закончилась. В то же время, как пояснил Зеленский, в США пока не говорят о выходе из переговорного процесса.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что только Дональд Трамп может завершить войну в Украине. Поэтому глава украинского МИД призвал ускорить мирные переговоры, а также провести встречу на уровне лидеров Украины, США и России.