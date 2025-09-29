Экономика России "находится в руинах": в ISW оценили, готов ли Кремль к переговорам
- Джей Ди Вэнс заявил, что российская экономика "находится в руинах", а страна-агрессор отказывается от переговоров.
- В свою очередь Сергей Лавров заявил о готовности к переговорам, но с условиями, которые аналитики считают максималистскими.
После очередного отказа Кремля от мирных переговоров ситуацию прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что реальность на фронте изменилась, а российская экономика "находится в руинах".
Именно поэтому время "действительно серьезно поговорить о мире". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Что заявил Вэнс о войне в Украине?
В воскресенье, 28 сентября, вице-президент США сообщил, что в течение последних нескольких недель Россия "отказалась садиться за стол переговоров" на любых двусторонних встречах с Украиной или трехсторонних встречах с Украиной и США.
К слову, это прямо противоречит сообщениям о достигнутой 18 августа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренности о проведении встречи с Владимиром Зеленским.
Также Вэнс заявил, что экономика России "находится в руинах", а сама страна-агрессор достигает "незначительных, если вообще каких-либо" успехов на поле боя, поэтому ей пришло время "серьезно поговорить о мире".
По словам американского политика, "реальность на местах" изменилась, поскольку Россия убивает и теряет много людей, не имея, "что показать взамен".
Готова ли Россия начать переговоры?
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября повторно заявил, что Россия готова начать переговоры с целью устранения "коренных причин" войны.
В частности, речь идет о расширении НАТО на восток и якобы дискриминации русскоязычных граждан в Украине.
ISW продолжает считать, что Россия остается не готовой к проведению добросовестных переговоров и вместо этого неоднократно требует от Украины капитулировать и согласиться на максималистские требования России,
– подытожили аналитики ISW.
Справка: представители Кремля постоянно используют термин "коренные причины" как сокращение для повторения начальных требований России по войне, которых страна-агрессор якобы достигнет военным или дипломатическим путем.
Почему Вэнс раскритиковал Россию?
- Жесткие высказывания Вэнса в эфире 24 Канала прокомментировал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он считает, что на это повлияли контакты украинской стороны непосредственно с Трампом, а также с американскими генералами, военными, сенаторами, представителями Республиканской партии и тому подобное.
- Американскому президенту якобы показали, куда его втягивает Россия, которая формирует модель противостояния Китая, Индии, России, Ирана, Северной Кореи против США. "А это уже глобальная угроза для Вашингтона", – отмечает экс-глава СВР.
- Украине же нужно "играть" в большом стратегическом формате, предоставлять партнерам убедительные аргументы, показывать их перспективы и указывать на личный интерес.