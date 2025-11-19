Совсем скоро: в Politico рассказали, когда Белый дом ожидает рамочного мирного соглашения по Украине

Белый дом вот-вот представит новое важное мирное соглашение, которое якобы наконец положит конец войне в Украине. В частности, администрация Дональда Трампа ожидает, что все стороны договорятся об условиях прекращения конфликта уже совсем скоро.

Это может произойти до конца ноября, или даже "уже на этой неделе". Детали сообщили в среду, 19 ноября, в Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает 24 Канал.

Как происходят мирные переговоры?

Накануне стало известно об "очень необычной" поездке американской делегации в Киев – министра армии США Дэна Дрисколла, двух генералов и других военных чиновников. Ожидается, что они встретятся с Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, по информации Reuters, украинский президент должен прибыть в Анкару, чтобы обсудить вопросы мира с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы имеем определенные позиции и сигналы от США,

– лаконично прокомментировал это Зеленский.

К слову, накануне в Axios раскрыли подробности тайного 28-пунктного мирного плана, якобы согласованного непосредственно между Вашингтоном и Москвой. Для этого в конце октября в Майами состоялись трехдневные переговоры между Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Вечером вторника, 18 ноября, представители Белого дома анонимно сообщили журналистам, что они "на пороге большого прорыва".

Что известно о мирном плане?

Politico пишет, что пока подробности мирного плана неизвестны. Однако, вероятно, в нем не приняли во внимание позицию Украины и европейских союзников.

Нам на самом деле безразлично до европейцев. Важно, чтобы Украина согласилась,

– сказал журналистам чиновник из Белого дома.

Ожидается, что соглашение представят Зеленскому "как свершившийся факт". В свою очередь президент, который находится под давлением из-за ситуации на поле боя и коррупционного скандала, якобы будет вынужден согласиться на предложение.

Кроме того, 28-пунктный план прокомментировал Дмитриев. По словам российского переговорщика, это не просто соглашение о прекращении огня, а предложение "решить конфликт в Украине, а также восстановить отношения между США и Россией".

