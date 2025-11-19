Зовсім скоро: у Politico розповіли, коли Білий дім очікує рамкової мирної угоди щодо України

Білий дім ось-ось представить нову важливу мирну угоду, що нібито нарешті покладе край війні в Україні. Зокрема, адміністрація Дональда Трампа очікує, що всі сторони домовляться про умови припинення конфлікту вже зовсім скоро.

Це може статися до кінця листопада, або навіть "уже цього тижня". Деталі повідомили в середу, 19 листопада, у Politico з посиланням на високопоставленого чиновника, передає 24 Канал.

Як відбуваються мирні переговори?

Напередодні стало відомо про "дуже незвичайну" поїздку американської делегації до Києва – міністра армії США Дена Дрісколла, двох генералів та інших військових чиновників. Очікується, що вони зустрінуться з Володимиром Зеленським і високопосадовцями.

Окрім того, за інформацією Reuters, український президент має прибути до Анкари, щоб обговорити питання миру з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Ми маємо певні позиції та сигнали від США,

– лаконічно прокоментував це Зеленський.

До слова, напередодні в Axios розкрили подробиці таємного 28-пунктного мирного плану, нібито узгодженого безпосередньо між Вашингтоном і Москвою. Для цього наприкінці жовтня в Маямі відбулися триденні переговори між Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим.

Увечері вівторка, 18 листопада, представники Білого дому анонімно повідомили журналістам, що вони "на порозі великого прориву".

Що відомо про мирний план?

Politico пише, що наразі подробиці мирного плану невідомі. Однак, ймовірно, у ньому не взяли до уваги позицію України та європейських союзників.

Нам насправді байдуже до європейців. Важливо, щоб Україна погодилася,

– сказав журналістам чиновник з Білого дому.

Очікується, що угоду представлять Зеленському "як доконаний факт". Натомість президент, який перебуває під тиском через ситуацію на полі бою й корупційний скандал, нібито буде змушений погодитися на пропозицію.

Окрім того, 28-пунктний план прокоментував Дмитрієв. За словами російського перемовника, це не просто угода про припинення вогню, а пропозиція "вирішити конфлікт в Україні, а також відновити відносини між США і Росією".

Що кажуть експерти?