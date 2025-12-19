"Окружение", которого нет: Путин выдал новую версию об "успехах" в войне против Украины

Путин рассказал о "многочисленных успехах" российских войск на фронте. В частности, он сообщил, что Генштаб России якобы отчитался ему о "взятии" Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.

Российский диктатор во время "прямой линии" продолжал заявлять об оккупации различных населенных пунктов Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Лиман в Донецкой области полностью покрыт "паутиной" из оптоволокна: жуткие кадры

Что сказал Путин?

Российский диктатор в очередной раз объявил об "окружении Купянска", утверждая, что там якобы находятся 3,5 тысячи украинских военных. Он сделал это заявление несмотря на то, что на прошлой неделе город посетил Президент Украины Владимир Зеленский и опроверг фейки Кремля.

Он рассказал о якобы успехе оккупантов на разных направлениях. В то же время он долго вспоминал названия населенных пунктов и некорректно их произносил, в частности ударение в слове "Купянск" было неправильным.

Позже Путин начал оправдываться. Единственным его аргументом стало то, что Зеленский якобы стоял у стелы при въезде в город, расположенной в километре от Купянска. Российский диктатор пытался шутить об этом, однако не объяснил, почему сам не подошел ни к одному "порогу". Он добавил, что подход к городу якобы затруднен боевыми действиями и дронами, а завершение "боевой работы России" – лишь вопрос времени.

Обратите внимание! Путин повторил свой нарратив о том, что якобы "Украина отказалась от мира", а Россия "готова к переговорам", но на условиях 2024 года, фактически требуя от Киева уступок по Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Последние заявления Путина