"Он – хороший парень": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским

В Гааге проходит саммит НАТО. Трамп подтвердил, что все же встретится с президентом Украины на полях мероприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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О чем будут говорить Трамп и Зеленский

Так, у Дональда Трампа спросили о встрече с Владимиром Зеленским. Президент США подтвердил, что она состоится. Он добавил, что обсуждение будет касаться "очевидного".

Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину,

– указал он.

Он также добавил: "Я много разговаривал с Путиным, и он на самом деле был очень приятным".

Заметим, сейчас Владимир Зеленский появился на саммите в сдержанном черном костюме, похожем на классический – в накидке и брюках, а также в черной рубашке. Так он прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в рамках саммита НАТО, а впоследствии – встретится с Трампом.