Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Про що говоритимуть Трамп та Зеленський
Так, у Дональда Трампа запитали про зустріч з Володимиром Зеленським. Президент США підтвердив, що вона відбудеться. Він додав, що обговорення стосуватиметься "очевидного".
Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,
– вказав він.
Він також додав: "Я багато розмовляв з Путіним, і він насправді був дуже приємним".
Зауважимо, нині Володимир Зеленський з'явився на саміті у стриманому чорному костюмі, схожому на класичний – у накидці та брюках, а також у чорній сорочці. Так він прибув до резиденції короля Нідерландів у Гаазі в рамках саміту НАТО, а згодом – зустрінеться з Трампом.