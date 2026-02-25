Может повредить поиску мира: США не поддержали резолюцию ООН, инициированную Киевом

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", инициированную Киевом, которая призывает к прекращению огня и уважению суверенитета страны. Документ поддержали 107 стран, однако США среди них не было.

Результатами голосования поделился глава МИД Украины Андрей Сибига в сети X.

Смотрите также Есть несколько концепций вопроса территорий, они должны быть решены на встрече лидеров, – Виткофф

Не все страны поддержали резолюцию ООН о мире: кто воздержался?

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Генассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", которую инициировал Киев. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня и подтверждается важность уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Также резолюция призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех похищенных лиц и возвращению гражданских.

Сибига сообщил, что документ поддержали 107 стран, а выступили против – 12. Среди них – Россия, Беларусь, КНДР, Иран, Куба, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Мали, Судан, Никарагуа и Нигер. Еще 51 страна воздержалась от ответа. Речь идет о США, Китай, Армения, Индия, Казахстан, ОАЭ.

Глава МИД Украины выразил благодарность государствам, которые поддержали Украину в этом важном вопросе.

Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не одинока – и что принципы Устава ООН все еще имеют значение,

– подчеркнул Сибига.

Штаты раскритиковали за решение воздержаться от голосования: что известно?

Экс-спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог резко высказался относительно позиции Вашингтона в голосовании за резолюцию ООН о мире в Украине.

ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловое соглашение – это война,

– подчеркнул он.

В то же время в США нашли оправдание – заместитель посла США при ООН Тэмми Брюс заявила, что Штаты имеют предостережения относительно некоторых формулировок документа, впрочем и в дальнейшем будут продолжать работать над заключением мирного соглашения для Украины.

Брюс считает, что текст документа может повредить ходу мирных переговоров.

Как США хотели изменить текст резолюции ООН о мире в Украине?