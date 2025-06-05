Украина провела другую операцию с фурами на Дальнем Востоке за 2 дня до "Паутины", – WP

1 июня СБУ удалось осуществить уникальную и сложную операцию по поражению российских аэродромов. Главным инструментом атаки стали грузовики, из которых вылетали дроны и били по авиабазам.

Как выяснили журналисты WP, всего за два дня до операции "Паутина" Украина провела другую – и также с участием фур. Ее курировала не СБУ, а ГУР, передает 24 Канал.

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Опять фуры и дроны

Так, сотрудники Главного управления разведки организовали удар по военной базе в Десантной бухте возле Владивостока – самой отдаленной цели войны.

По словам источников, атака происходила с участием грузовиков со взрывчаткой и дронов, которые служили преимущественно отвлекающим маневром. Целью удара была 155-я морская бригада, которая участвовала в боях под Мариуполем и в других регионах Украины.

Напомним, что утром 30 мая в Десантной бухте прогремели сильные два взрыва – возле КПП и в месте пребывания личного состава и командования воинской части 30926. Речь идет о районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

В ГУР уточнили, что в ходе операции поражена живая сила, военная техника и спецсредства врага.

Тем временем в России скрыли факт атаки на военную базу. Там придумали свою версию инцидента. Мол, взорвались 2 газовых баллона, в результате чего якобы никто не пострадал.