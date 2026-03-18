"Жаль, что я этого не сделал": один из экс-президентов США жалеет, что не атаковал Иран
- Дональд Трамп заявил, что один из экс-президентов США жалеет, что не атаковал Иран, хотя представители всех четырех живых бывших президентов опровергли контакты с ним.
- Трамп не уточнил, с кем именно он общался, но отрицает, что это был Буш.
Дональд Тармп заявил, что один из экс-президентов США якобы признался ему в намерениях атаковать Иран. Однако представители всех четырех живых бывших руководителей Штатов опровергли любые контакты с Трампом.
В то же время сам Трамп не уточнил с кем именно он разговаривал, передает NBC News.
Смотрите также "Нам не нужна ничья помощь": Трамп возмущен отказом союзников в войне с Ираном
Какой президент США жалеет, что не напал на Иран?
В понедельник, 16 марта, Трамп дважды заявил, что общался с экс-президентом США о войне в Иране. По его словам, тот якобы сказал, что жалеет, что сам не атаковал иранский режим.
Я разговаривал с одним президентом, который мне, собственно, нравится. Один бывший президент, бывший президент, сказал: "Жаль, что я этого не сделал. Жаль, что я этого не сделал". Но они этого не сделали. Я это делаю. Да?,
– сказал Трамп на обеде для членов правления Центра Кеннеди.
Однако представители всех четырех живых бывших президентов Америки опровергли любые контакты с Трампом.
Тогда как сам действующий американский президент не уточнил, с кем именно он общался. Трамп сказал, что это был не Буш, а потом, когда его спросили был ли это Клинтон, Трамп ответил: "Я не хочу говорить".
В комментарии NBC News помощник Джорджа Буша-младшего отметил, что "они не связывались", одновременно помощник Билла Клинтона сказал что тот, о ком говорил Трамп – не Клинтон.
Помощник Обамы также подтвердил, что никаких контактов недавно американские лидеры не имели. Источник, знакомый с этим вопросом, также сообщил, что Трамп имел в виду не Джо Байдена.
Что известно об операции США и Израиля в Иране?
Утром 28 февраля в Тегеране прогремели первые взрывы. Израиль совместно с США начали военную операцию ""Эпическая ярость"против иранского режима.
Через несколько часов Трамп официально сообщил о начале боевых действий. Он отметил, что цель операции – защита американского народа от иранской угрозы.
Иран начал ответные атаки, нанося удары по американским базам и дипломатическим учреждениям в странах Ближнего Востока. Серию взрывов слышали в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.
США сбросили более 30 бомб на резиденцию аятоллы, чем разрушили ее до основания. В результате удара погибли высокопоставленные чиновники и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В результате эскалации конфликта иранский режим перекрыл Ормузский пролив, который является стратегически важным путем транспортировки нефти.
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир заявил, что израильские военные начали "наступательную кампанию" против "Хезболлы".