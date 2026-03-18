Водночас сам Трамп не уточнив з ким саме він розмовляв, передає NBC News.

Який президент США шкодує, що не напав на Іран?

У понеділок, 16 березня, Трамп двічі заявив, що спілкувався з експрезидентом США про війну в Ірані. За його словами, той нібито сказав, що шкодує, що сам не атакував іранський режим.

Я розмовляв з одним президентом, який мені, власне, подобається. Один колишній президент, колишній президент, сказав: "Шкода, що я цього не зробив. Шкода, що я цього не зробив". Але вони цього не зробили. Я це роблю. Так?,

– сказав Трамп на обіді для членів правління Центру Кеннеді.

Проте представники усіх чотирьох живих колишніх президентів Америки спростували будь-які контакти з Трампом.

Тоді як сам чинний американський президент не уточнив, з ким саме він спілкувався. Трамп сказав, що це був не Буш, а потім, коли його запитали чи це був Клінтон, Трамп відповів: "Я не хочу говорити".

У коментарі NBC News помічник Джорджа Буша-молодшого зауважив, що "вони не зв'язувалися", водночас помічник Білла Клінтона сказав що той, про кого говорив Трамп – не Клінтон.

Помічник Обами також підтвердив, що жодних контактів нещодавно американські лідери не мали. Джерело, знайоме з цим питанням, також повідомило, що Трамп мав на увазі не Джо Байдена.

