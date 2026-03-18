Водночас сам Трамп не уточнив з ким саме він розмовляв, передає NBC News.
Який президент США шкодує, що не напав на Іран?
У понеділок, 16 березня, Трамп двічі заявив, що спілкувався з експрезидентом США про війну в Ірані. За його словами, той нібито сказав, що шкодує, що сам не атакував іранський режим.
Я розмовляв з одним президентом, який мені, власне, подобається. Один колишній президент, колишній президент, сказав: "Шкода, що я цього не зробив. Шкода, що я цього не зробив". Але вони цього не зробили. Я це роблю. Так?,
– сказав Трамп на обіді для членів правління Центру Кеннеді.
Проте представники усіх чотирьох живих колишніх президентів Америки спростували будь-які контакти з Трампом.
Тоді як сам чинний американський президент не уточнив, з ким саме він спілкувався. Трамп сказав, що це був не Буш, а потім, коли його запитали чи це був Клінтон, Трамп відповів: "Я не хочу говорити".
У коментарі NBC News помічник Джорджа Буша-молодшого зауважив, що "вони не зв'язувалися", водночас помічник Білла Клінтона сказав що той, про кого говорив Трамп – не Клінтон.
Помічник Обами також підтвердив, що жодних контактів нещодавно американські лідери не мали. Джерело, знайоме з цим питанням, також повідомило, що Трамп мав на увазі не Джо Байдена.
Що відомо про операцію США та Ізраїлю в Ірані?
Зранку 28 лютого в Тегерані пролунали перші вибухи. Ізраїль спільно з США розпочали військову операцію "Епічна лють" проти іранського режиму.
За кілька годин Трамп офіційно повідомив про початок бойових дій. Він зауважив, що мета операції – захист американського народу від іранської загрози.
Іран розпочав атаки у відповідь, завдаючи ударів по американських базах та дипломатичних установах у країнах Близького Сходу. Серію вибухів чули у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.
США скинули понад 30 бомб на резиденцію аятоли, чим зруйнували її вщент. Внаслідок удару загинули високопосадовці та верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.
Внаслідок ескалації конфлікту іранський режим перекрив Ормузьку протоку, яка є стратегічно важливим шляхом транспортування нафти.
Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти "Хезболли".