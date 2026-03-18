В то же время сам Трамп не уточнил с кем именно он разговаривал, передает NBC News.

Смотрите также "Нам не нужна ничья помощь": Трамп возмущен отказом союзников в войне с Ираном

Какой президент США жалеет, что не напал на Иран?

В понедельник, 16 марта, Трамп дважды заявил, что общался с экс-президентом США о войне в Иране. По его словам, тот якобы сказал, что жалеет, что сам не атаковал иранский режим.

Я разговаривал с одним президентом, который мне, собственно, нравится. Один бывший президент, бывший президент, сказал: "Жаль, что я этого не сделал. Жаль, что я этого не сделал". Но они этого не сделали. Я это делаю. Да?,

– сказал Трамп на обеде для членов правления Центра Кеннеди.

Однако представители всех четырех живых бывших президентов Америки опровергли любые контакты с Трампом.

Тогда как сам действующий американский президент не уточнил, с кем именно он общался. Трамп сказал, что это был не Буш, а потом, когда его спросили был ли это Клинтон, Трамп ответил: "Я не хочу говорить".

В комментарии NBC News помощник Джорджа Буша-младшего отметил, что "они не связывались", одновременно помощник Билла Клинтона сказал что тот, о ком говорил Трамп – не Клинтон.

Помощник Обамы также подтвердил, что никаких контактов недавно американские лидеры не имели. Источник, знакомый с этим вопросом, также сообщил, что Трамп имел в виду не Джо Байдена.

Что известно об операции США и Израиля в Иране?