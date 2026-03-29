29 марта, 21:56
Израиль расширяет буферную зону на границе с Ливаном

Сергей Попович
Основні тези
  • Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил военным расширить буферную зону безопасности на юге Ливана.
  • Это решение направлено на усиление обороны Израиля вдоль северной границы из-за постоянной напряженности и инцидентов в регионе.

В воскресенье, 29 марта, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что поручил военным расширить буферную зону безопасности на юге Ливана. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, записанном во время визита в Северное командование.

сообщает Reuters.

Смотрите также Израиль планирует масштабное вторжение в Ливан, – Axios

Какие планы имеет Израиль на Ливан?

Я только что дал указание по дальнейшему расширению существующей буферной зоны безопасности. Мы решительно настроены в корне изменить ситуацию на севере,
подчеркнул Нетаньяху.

Эти действия, по его словам, призваны усилить оборону Израиля вдоль северной границы на фоне постоянной напряженности в регионе. На границе регулярно возникают инциденты, в частности обстрелы и другие провокации.

Такой шаг должен обезопасить население северных районов Израиля.

Израильские войска вошли в Ливан

  • Войска Израиля вошли в приграничные районы Ливана для наземной операции против "Хезболлы". Перед этим Израиль нанес удары артиллерией и авиацией.

  • Эти действия имеют целью укрепить передовую оборонительную линию и уничтожить террористическую инфраструктуру и самих боевиков в этом районе.