Израиль расширяет буферную зону на границе с Ливаном

В воскресенье, 29 марта, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что поручил военным расширить буферную зону безопасности на юге Ливана. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, записанном во время визита в Северное командование.

Я только что дал указание по дальнейшему расширению существующей буферной зоны безопасности. Мы решительно настроены в корне изменить ситуацию на севере,

– подчеркнул Нетаньяху.

Эти действия, по его словам, призваны усилить оборону Израиля вдоль северной границы на фоне постоянной напряженности в регионе. На границе регулярно возникают инциденты, в частности обстрелы и другие провокации.

Такой шаг должен обезопасить население северных районов Израиля.

Израильские войска вошли в Ливан