Трамп в восторге от удара Украины по авиабазам России, но боится ответа Путина, – Axios

Дональд Трамп был поражен атакой Украины на российские авиабазы, но опасается, что это сорвет его планы по прекращению огня. Президент США убежден, что Путин может ответить очень жестко.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Axios. Президент США Дональд Трамп назвал удар украинских беспилотников по стратегическим авиабазам России "сильным" и "плохим", но в то же время обеспокоен, что это может привести к эскалации конфликта со стороны Кремля.

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Трамп оценил атаку Украины на Россию

По информации журналистов, лидер США был поражен операцией ВСУ, что провела Украина против баз, с которых Россия запускает стратегические бомбардировщики.

Достаточно сильно,

– цитирует Axios слова Трампа, переданные его доверенным лицом.

Другой источник добавил: "Он думает, что это плохо".

Впрочем, за кулисами восторга от действий украинцев скрыта большая тревога. Трамп считает, что атака может спровоцировать Путина на новые массированные ответные удары, что поставит под угрозу его дипломатическую инициативу по прекращению огня.

Президент США неоднократно обещал "быстро завершить войну", если вернется к власти, и начал неформальные переговоры, в частности позвонив Путину.

Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она пошла на деэскалацию. Поэтому, если Путин сойдет с ума в ответ, да, у президента есть опасения,

– процитировал один из источников Axios слова Трампа.

Издание отмечает, что удар Украины поразил именно те российские базы, где размещены бомбардировщики дальнего радиуса действия, которые могут нести ядерное оружие. Один из американских чиновников назвал это "очень опасным моментом".

Несмотря на это, Трамп продолжает симпатизировать решительным действиям Украины, которую его советники сравнили с "чихуахуа, которая нанесла вред гораздо большей собаке". Но в то же время он опасается, что эскалация боевых действий отбросит назад возможность прекращения огня.

В свою очередь, Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, напомнил, что Путин не придерживался ни одного перемирия задолго до этого удара.