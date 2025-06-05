Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как в США оценили масштабы потерь российской авиации

По словам американских чиновников, во время операции "Паутина" украинские беспилотники поразили 20 российских самолетов, из которых 10 были уничтожены.

Чиновники подчеркнули масштабность атаки, назвав ее очень значительной. Один из чиновников США отметил, что эти удары могут существенно осложнить позиции Москвы в переговорах при посредничестве Вашингтона.

Напомним, что по данным СБУ, в результате операции "Паутина" было поражен 41 российский самолет. Среди изувеченной авиации – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78. Также в СБУ отмечают, что значительную часть самолетов уничтожено безвозвратно. Кроме того, для восстановления отдельных воздушных судов понадобятся годы.

Заметим, что во время проведения операции применили дроны, которые сочетали автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора БпЛА.