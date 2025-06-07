В Германии объяснили, какой процент стратавиации России могла повредить операция "Паутина"

Немецкий генерал-майор заявил, что СБУ могла повредить около 10% российского стратегического бомбардировочного флота во время операции "Паутина" 1 июня. Некоторые самолеты готовились к ударам по Украине.

Об этом пишет 24 Канал. Журналисты Reuters просмотрели подкаст генерала-майора бундесвера Кристиана Фройдинга с оценками операции СБУ.

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Какой процент стратавиации врага повредила СБУ

Генерал, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским министерством обороны, отметил, что более десятка самолетов были повреждены – стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолеты-разведчики А-50.

Что касается стратегической бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, повреждено 10% ее состава,

– подчеркнул генерал.

Он отметил, что А-50, вероятно, были не в рабочем состоянии во время удара. Они функционируют подобно самолетам НАТО AWACS, обеспечивая воздушную обстановку.

По оценкам США, Украина поразила до 20 российских военных самолетов, из которых около 10 были уничтожены. Эксперты считают, что на восстановление этих потерь Москве понадобятся годы.

Кристиан Фройдинг в то же время не ожидает немедленного снижения интенсивности ударов России по Украине, поскольку Москва до сих пор имеет 90% своей стратегической авиации, которая способна запускать баллистические и крылатые ракеты, а также сбрасывать бомбы.

"Но, конечно, есть косвенный эффект – остаточные самолеты должны выполнять больше вылетов, что ускоряет их износ. И, самое важное, это огромный психологический удар", – подчеркнул он.

Напомним, что СБУ атаковала 4 аэродрома России. В частности, пострадали "Белая", "Оленья", "Дягилево" и "Иваново".