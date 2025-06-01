Глава Пентагона регулярно получал данные об украинской операции "Паутина", – CNN

Украина передавала министру обороны США Питу Хегсету регулярные обновления по спецоперации СБУ "Паутина", которая состоялась в России 1 июня. До этого в Белом доме ничего не знали о подготовке операции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие данные получал Хегсет от Украины

Журналисты отметили, что во время реализации спецоперации "Паутина" Пит Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс". Именно там он и получал обновления от украинской стороны о ходе действий.

Известно, что глава Пентагона еще не обсуждал операцию на авиабазах России со своими украинскими коллегами.

Один из чиновников Белого дома подтвердил, что Администрация Дональда Трампа не была предупреждена об этой операции. Другой высокопоставленный чиновник обороны США заявил CNN, что атака Украины продемонстрировала "высокий уровень изощренности", которого они ранее не видели.

К слову, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате операции "Паутина" одновременно было атаковано 4 военных аэродрома противника. В целом был поражен 41 самолет, в том числе 34% стратегических носителей крылатых ракет страны-агрессора.

Из-за удачных действий украинской службы враг имеет потерь на 7 миллиардов долларов США. Спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.