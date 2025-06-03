Сенатор США сравнил операцию "Паутина" с ликвидацией бен Ладена, Politico
- Сенатор США Ричард Блументаль сравнил операцию СБУ "Паутина" с ликвидацией Осамы бен Ладена, отмечая ее точность и дерзость.
- Блументаль считает, что успешные удары дронов Украины могут изменить отношение Вашингтона к поддержке Киева и повлиять на политические настроения в США.
Операция СБУ "Паутина" произвела впечатление на американских политиков – Сенатор Ричард Блументаль сравнил ее с легендарной ликвидацией Осамы бен Ладена. По его мнению, действия Украины могут изменить отношение Вашингтона к войне.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Американский сенатор Ричард Блументаль восхитился точностью и дерзостью украинских дроновых атак по военным базам в глубине России.
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Удары дронов Украины не хуже рейда против бен Ладена
Он считает, что эти удары могут изменить отношение Вашингтона к поддержке Киева. По словам Блументаля, Украина продемонстрировала способность поражать цели за тысячи километров, что опровергает нарратив о ее слабости на поле боя.
Одним только мастерством и дерзостью эти атаки можно сравнить с рейдом США на Осаму бен Ладена,
– сказал сенатор.
Он также добавил, что успешные удары могут иметь серьезные политические последствия, в частности повлиять на позицию администрации президента Дональда Трампа и даже изменить настроение в Конгрессе.
Белый дом пока не спешит поддерживать новые санкции, но импульс с поля боя может изменить расклады,
– заметил Блументаль, намекая на позицию своего коллеги Линдси Грэма.
Напомним, операция "Паутина" – масштабная спецоперация СБУ, направлена на уничтожение российских стратегических авиабаз. По оценкам экспертов, она стала одной из самых успешных в современной истории войн.