США заявили об окончании военной операции против Ирана: Рубио назвал дальнейшие шаги

США закончили военную операцию "Эпическая ярость" против Ирана, пройдя подобный этап. В дальнейшем страна планирует сосредоточиться на так называемом проекте "Свобода", непосредственно связанного с Ормузским проливом.

Соответствующую информацию сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках брифинга в Белом доме, который состоялся 5 мая.

На каком этапе сосредоточатся США?

Американский чиновник Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу о завершении операции "Эпическая ярость" на текущем этапе, поскольку Вашингтон, мол, уже достиг всех ее целей.

Теперь, по его словам, США сосредоточились на воплощении инициативы американского президента по обеспечению беспрепятственного прохода торговых судов через критически важный в регионе Ормузский пролив.

Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом,

– сказал он.

В то же время он назвал удары США по нескольким иранским катерам, которые были осуществлены 4 мая, оборонительной операцией американских военных в Иране. Госсекретарь США отметил, что прежде всего речь идет не о наступательных действиях.

По его мнению, это было реагирование в ответ на угрозу. Он говорит, что американские силы будут открывать огонь только в случае атаки на них, и добавил, что США не позволят иранским катерами приближаться к кораблям и стрелять.

Что такое проект "Свобода"?

Он назвал проект "Свобода" своеобразным защитным механизмом и начальным этапом для полного восстановления свободного судоходства через пролив, поскольку контроль Ирана над этим маршрутом "нельзя воспринимать как норму".

Они пытаются превратить это в какую-то норму. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим им нормализовать тот факт, что они взрывают торговые суда и устанавливают мины в воде. Мы предпочитаем, чтобы эти проливы были открыты так, как они должны быть открыты – так, как это было раньше,

– подчеркнул он.

Также Марко Рубио отметил, что вопрос ядерной программы Ирана, в частности высокообогащенного урана, надо решать путем переговоров, иначе Тегеран "будет держать мир в заложниках" благодаря вероятному ядерному оружию.

Поэтому, по его мнению, на это нужно реагировать. Госсекретарь отмечает, что дальнейшие переговоры также должны охватывать и дальнейшую судьбу имеющихся материалов высокообогащенного урана, которые хранят в защищенных местах.

На фоне этого чиновник заверил, что американский президент Дональд Трамп и его команда полностью осознают важность соответствующей проблемы, и что ее придется решать в любом случае в дальнейшем.

Когда все может закончиться?

Ранее ABC News сообщало, что Дональд Трамп в недавнем телефонном интервью предположил, что война США против Ирана может продолжаться еще минимум две-три недели, после чего страна "так или иначе выиграет".

В то же время американский президент уклонился от ответа на вопрос, закончилось ли прекращение огня между сторонами после обстрелов ОАЭ со стороны Ирана. Сейчас официальной позиции по этому поводу, как известно, нет.

Впрочем, о почти завершении войны на Ближнем Востоке Дональд Трамп заявлял ещё в марте. Тогда он убеждал в потере Ираном своего военного потенциала в результате атак и ударов, которые начались в конце февраля.

Уже в апреле он повторил о приближении окончания войны США и Ирана, но признавал сохранение давления на Тегеран и возможность дальнейших шагов на Ближнем Востоке, в зависимости от развития дальнейшей ситуации.

Какова ситуация между США и Ираном?

Напомним, несколько дней назад Белый дом сообщил Конгрессу США о завершении войны с Ираном, несмотря на текущее присутствие американских сил в регионе, чем обходит срок для получения одобрения Конгресса на продолжение войны.

Незадолго после этого Иран атаковал ОАЭ, применив ракеты и беспилотники. В частности, под ударом оказался город Фуджейра, там возник пожар на нефтяном объекте. Также сообщали о попадании в фрегат США.

Сейчас в рамках вышеупомянутого проекта "Свобода" США рассматривают привлечение авиации и не менее 15 тысяч военных. В пролив отправят эсминцы с ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования