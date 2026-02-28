Израиль превентивно атаковал Иран: смотрите видео

Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что Израиль начал превентивную операцию против Ирана "с целью устранения угроз для государства". Он объявил о введении специального режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что одновременно наносит удары по объектам "террористической инфраструктуры" группировки "Хезболла" на юге Ливана. Детали операции пока уточняются.