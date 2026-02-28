Кроме того, целью являются ключевые фигуры иранского режима. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, следит 24 Канал.
Смотрите также "Спонсор террора №1": Трамп объявил о начале масштабной операции США против Ирана
Что происходит на Ближнем Востоке?
13:30, 28 февраля
Иранские государственные СМИ сообщили, что американо-израильские атаки были направлены против все большего количества городов и объектов по всему Ирану.
Столбы дыма можно было увидеть над Тегераном из-за прямых ударов, сообщалось о взрывах в крупных городах Исфахан, Шираз и Тебриз или вблизи них.
Взрывы также были в нескольких западных городах, а также вокруг портовых городов Персидского залива, которые имеют большое значение для нефтяной торговли Ирана, включая Асалуйе.
13:29, 28 февраля
Реакция России
Министерство иностранных дел России назвало удары "заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН", требуя немедленного прекращения военной кампании и возвращения дипломатии.
Россияне обвинили Вашингтон и Тель-Авив в "сокрытии беспокойства" относительно ядерной программы Ирана во время стремления к смене режима, предупреждая, что атаки могут вызвать "гуманитарную, экономическую и, возможно, радиологическую катастрофу" в регионе, а также обвинили США и Израиль в "погружении Ближнего Востока в пучину неконтролируемой эскалации".
Москва назвала бомбардировку ядерных объектов под гарантиями Международного агентства по атомной энергии "неприемлемой" и заявила, что готова помочь достичь мирного решения, возлагая полную ответственность за эскалацию на США и Израиль.
13:26, 28 февраля
Американские "Томагавки", как летели на Иран, зафиксировали над Ираком: смотрите видео
13:25, 28 февраля
Саудовская Аравия и ОАЭ официально присоединяются к США и Израилю в конфликте против Ирана и будут наносить удары.
13:24, 28 февраля
Работа противоракетных систем по иранским ракетам над Бахрейном: смотрите видео
13:15, 28 февраля
Взрыв в Тегеране / Фото AP
13:10, 28 февраля
Лицо, ознакомленное с военными планами, говорит, что субботняя операция планировалась США и Израилем в течение нескольких месяцев и тесно координировалась.
Это лицо говорит, что атаки ожидаются еще несколько дней.
13:08, 28 февраля
Лидеры ЕС призывают к сдержанности
Лидеры Европейского Союза в субботу обнародовали совместное заявление, призывая к сдержанности и привлечения к региональной дипломатии в надежде "обеспечить ядерную безопасность".
Обеспечение ядерной безопасности и предотвращения любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеют критическое значение. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, защищать гражданских и полностью уважать международное право,
– заявили там.
13:07, 28 февраля
Корпус стражей Исламской революции заявила, что все американские базы, ресурсы и интересы в регионе считаются законными целями для иранской армии.
Там добавили, что нанесли удары по израильским и американским базам иранскими ракетами, и эта ответная операция будет продолжаться, пока враг не будет "окончательно разгромлен".
13:00, 28 февраля
Обновление по ударам
Иран утверждает, что нанес удары по военным объектам США в нескольких странах Персидского залива, а также запустил ракеты в сторону Израиля.
Звуки взрывов раздавались в нескольких странах.
Иран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля, сообщает Nour News, издание, связано с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Сообщений о жертвах нет.
Корпус стражей Исламской революции заявил, что мишенями были авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и военно-морская база США в Бахрейне. По данным иранских государственных СМИ, также была атакована авиабаза Муваффак Аль-Салти в Иордании, а также база США на севере Ирака.
Ущерб все еще выясняется: несколько ракет было выпущено по Объединенным Арабским Эмиратам и перехвачено. По данным официального информационного агентства ОАЭ, обломки ракеты упали в жилом районе и убили одного гражданского человека.
Одна ракета поразила объект ВМС США в штате Бахрейн. Сообщений о жертвах не поступало.
Катарский чиновник заявил, что Катар перехватил две иранские ракеты над страной.
Начальник Генерального штаба Кувейта заявил, что "системы ПВО зацепили летевшие ракеты, ".
Иорданские военные утверждают, что противовоздушная оборона успешно перехватила две баллистические ракеты, направленные на Королевство.
12:57, 28 февраля
Следы перехвата ракеты ПВО над Старым городом Иерусалима / Фото AP
12:57, 28 февраля
Несколько высокопоставленных командиров КСИР и иранских политиков погибли в результате ударов США и Израиля.
Такую информацию приводит корреспондент Reuters Фил Стюарт со ссылкой на иранский источник.
Официального подтверждения этой информации нет.
12:56, 28 февраля
В Иране наблюдается почти полное отсутствие Интернета.
Уровень национального соединения упал до около 4% от обычного.
12:46, 28 февраля
В Пентагоне операции США против иранского режима назвали операцию США против Иранского режима Epic fury, что на украинском звучит как "Эпическая ярость". В то же время западные журналисты говорят о другом названии, которое дал Израиль.
В офисе израильского премьер-министра назвали удары 28 февраля Roaring Lion, то есть "Ревущий лев".
Как пояснили в издании, израильское название происходит от предыдущей 12-дневной операции "Восходящий лев" в июне 2025 года.
12:40, 28 февраля
В Абу-Даби по меньшей мере один человек погиб
Как сообщает Al Jazeera, в Абу-Даби по меньшей мере один человек погиб после перехвата нескольких ракет, запущенных из Ирана. Власти ОАЭ заявили, что "это нападение является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права", и добавила, что страна "оставляет за собой полное право реагировать на эту эскалацию".
Reuters сообщает, что взрывы продолжаются вблизи аэропорта в столице ОАЭ.
В Абу-Даби прогремели взрывы из-за атаки Ирана: смотрите видео
Бахрейн подтвердил, что штаб-квартира Пятого флота ВМС США в столице Манаме подверглась нападению. Ранее сообщалось о ракетных ударах Ирана по американской базе в Бахрейне.
Взрывы также прогремели в Бахрейне: смотрите видео
12:09, 28 февраля
В каких странах прогремели взрывы?
Различные медиа сообщают о взрывах в Бахрейне и в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, где расположены американские военные базы.
Иранское государственное телевидение заявило, что Вооруженные силы страны атаковали четыре американских военных объекта в регионе. По сообщению вещателя, под ракетные удары попали авиабаза Аль-Удейд в Катаре, база Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, а также штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне.
По данным Al Jazeera, власти Катара – еще одной страны, где размещена база США – разослали мобильные оповещения с призывом оставаться дома. Ранее министерство обороны Катара сообщило, что его системы противовоздушной обороны перехватили иранские ракеты.
Также поступают сообщения о взрывах в Кувейте, где также дислоцированы американские военные. По отдельным оценкам, в стране находится до 13 500 военнослужащих США.
12:03, 28 февраля
Украина сделала заявление относительно операции против Ирана
В МИД Украины отметили, что иранский режим десятилетиями издевался над своим народом и развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.
Все это время Иран массово нарушал права человека внутри страны и поддерживал боевиков. А еще – оказывал военную поддержку России для войны против Украины. Подобное сотрудничество обоих режимов – это грубое нарушение международного права.
Мы помним и никогда не забудем удары тысяч "Шахедов" по нашим мирным городам и людям,
– отметили в министерстве.
Там также отметили глубокий кризис внутренней политики Ирана. И, как неоднократно подчеркивал президент Зеленский, иранский режим уже давно должен был уйти.
"Режим тратил колоссальные ресурсы именно на насилие, убийства и хаос, а не на обеспечение собственных людей, экономическое положение которых продолжало ухудшаться с каждым годом... Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особенно большие масштабы", – добавили в МИД.
В ведомстве отметили, что иранские власти могли предотвратить силовой сценарий, но проигнорировала дипломатию и затягивала время, надеясь ввести в заблуждение международное сообщество.
Подтверждаем нашу неизменную позицию: мы желаем безопасности, процветания и свободы иранскому народу, а также стабильности и процветания Ближнему Востоку. Мы благодарим всех в мире, кто поддерживал и поддерживает иранский народ в это сложное время,
– резюмировали в МИД.
Лично глава МИД подчеркнул, что Украина поддерживает народ Ирана, а не режим.
Наша позиция остается последовательной и базируется на нормах международного права,
– сказал Сибига.
11:28, 28 февраля
Дональд Трамп сообщил о возможных жертвах среди американцев во время операции США в Иране, но отметил, что приняты меры для минимизации рисков.
11:26, 28 февраля
Иран начал ответные удары
Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале "первой волны масштабных ракетных атак и атак беспилотников" против Израиля в ответ.
Также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене решили возобновить ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходные маршруты и Израиль в поддержку Ирана, первое нападение могут осуществить уже вечером.
СМИ пишут о взрывах на севере Израиля, вероятно, они вызваны работой ПВО. О пострадавших или погибших в результате ударов Ирана пока не отмечают.
А Министерство обороны Катара заявило о перехвате иранской ракеты системой противовоздушной обороны Patriot.
Также серию взрывов слышали в Бахрейне, вероятно, целью была военная база Джуфейр в пригороде Манамы.
10:52, 28 февраля
Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что это совместная операция с США против "экзистенциальной угрозы", исходящей от Ирана.
Он в своем заявлении заявил, что атака на Иран может "создать условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки".
10:42, 28 февраля
Трамп официально объявил о начале масштабной операции США против Ирана
Трамп заявил, что армия США начала масштабные боевые действия в Иране.
Наша цель – защитить американский народ путем устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима, порочной группы очень жестоких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру,
– говорится в заявлении американского президента.
Он рассказал, что в течение 47 лет иранский режим скандировал "Смерть Америке" и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США.
Особенно – в последние годы, когда "марионетки режима" продолжали многочисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке, военно-морские и коммерческие суда США и международные судоходные пути.
Трамп назвал это "массовым террором" и заявил, что больше не будет с этим мириться.
Иран является государственным спонсором террора номер один в мире, и недавно убил десятки тысяч своих собственных граждан на улицах, когда они протестовали,
– также подчеркнул Трамп.
Он отметил, что политика США заключается в том, чтобы Иран никогда не мог иметь ядерное оружие.
"Я скажу это снова: у них никогда не может быть ядерного оружия. Именно поэтому во время операции "Полуночный молот" в июне прошлого года мы уничтожили ядерную программу режима в Фордо, Натанзе и Исфахане. После той атаки мы предупредили их никогда не возобновлять свое злонамеренное стремление к ядерному оружию, и мы неоднократно пытались заключить соглашение", – напомнил американский президент.
Но Иран не согласился на условия США. Вместо этого там попытались возобновить ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые могут достичь Европы.
План США – уничтожить иранские ракеты и сравнять ракетную промышленность страны с землей.
Этот режим вскоре поймет, что никто не должен бросать вызов силе Вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы делаем это не для настоящего. Мы это делаем для будущего, и это благородная миссия,
– заявил Трамп.
Он призвал членов Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и всей полиции Ирана сложить оружие, чтобы не столкнуться со смертью.
Обратился американский президент и к иранскому народу, заверив их, что "время свободы близко".
"Оставайтесь в укрытиях. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите власть над своим правительством. Оно будет вашим. Вероятно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения", – добавил Трамп.
10:18, 28 февраля
Иран заявил, что готовит "сокрушительный" ответ на израильские удары по объектам в столице и других городах.
В Израиле уже ввели чрезвычайное положение, ограничили образовательный процесс и массовые мероприятия, работают только учреждения критической инфраструктуры.
10:11, 28 февраля
По данным источников The New York Times, атака началась ориентировочно в 8:10 по местному времени. Они также подтверждают информацию о том, что такое масштабное нападение, как ожидается, продлится по меньшей мере несколько дней.
10:10, 28 февраля
Крылатые ракеты, похоже, летят по Ирану: смотрите видео
09:44, 28 февраля
Медиа пишут о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана на фоне уже второй волны утренних ударов по объектам в Тегеране. Так, сообщается об ударах по правительственным объектам, президентскому комплексу, аэропорта Тегерана,.
Отдельные СМИ также сообщают, что одной из целей удара мог быть и офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также район, где обычно проживает он. Впрочем, верховный лидер покинул Тегеран.
08:40, 28 февраля
Израиль атаковал Иран
Армия обороны Израиля начала неожиданную атаку по Ирану, в Тегеране прогремели по меньшей мере три взрыва.
В Израиле ввели особый режим чрезвычайного положения из-за ожидания возможных ракетных и дроновых ударов в ответ.
Израиль превентивно атаковал Иран: смотрите видео
Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что Израиль начал превентивную операцию против Ирана "с целью устранения угроз для государства". Он объявил о введении специального режима чрезвычайного положения на всей территории страны.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что одновременно наносит удары по объектам "террористической инфраструктуры" группировки "Хезболла" на юге Ливана. Детали операции пока уточняются.