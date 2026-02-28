Масштабная операция против Ирана внезапно началась утром 28 февраля. США и Израиль начали ее, чтобы уничтожить ракетную инфраструктуру страны, в частности ядерные объекты, хранилища ракет и пусковые установки, а также военный флот Ирана.

Кроме того, целью являются ключевые фигуры иранского режима. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, следит 24 Канал.

Смотрите также "Спонсор террора №1": Трамп объявил о начале масштабной операции США против Ирана

Что происходит на Ближнем Востоке?