Неделя войны с Ираном стоила США 6 миллиардов долларов, а ей и конца не видно, – NYT

Соединенные Штаты уже потратили примерно 6 миллиардов долларов на войну против Ирана/ Четкого понимания того, какой может быть победа в этом конфликте, до сих пор нет.

Об этом пишет The New York Times.

Сколько США стоила неделя войны с Ираном?

По данным издания, изменение целей и общей стратегии боевых действий вызывает непонимание в американском обществе. Социологические опросы показывают, что значительная часть граждан США недовольна ходом войны. Кроме того, эскалация боевых действий приводит к подорожанию нефти и другим экономическим потрясениям, что может создать политические риски для Дональда Трампа накануне выборов.

Журналисты подсчитали, что США вместе с Израилем уже нанесли удары примерно по 4 тысячам объектов на территории Ирана. Несмотря на это, иранский военный потенциал полностью уничтожить не удалось.

Ссылаясь на источники в американской администрации, издание отмечает, что Тегеран сохранил около половины своего ракетного арсенала, а также значительное количество беспилотников.

Между тем представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини заявил, что Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать интенсивные боевые действия по меньшей мере еще полгода.

В то же время близкое к КСИР информационное агентство Fars со ссылкой на собственные источники сообщает, что иранские военные планируют усилить ракетные удары уже в ближайшее время. В частности, говорится о возможном удвоении применения тяжелых и стратегических ракет.

Может ли война в Иране перейти в наземную?