Шанс для Украины, – дипломат спрогнозировал последствия, если в Иране рухнет режим
- Соединенные Штаты начали операцию против Ирана 28 февраля. Падение режима аятолл в Иране выгодно Украине, поскольку Россия тогда потеряет ценного союзника, который поддерживал ее в войне.
- Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко спрогнозировал последствия от падения иранского режима.
Падение режима аятолл в Иране было бы чрезвычайно выгодным для Украины. Россия тогда фактически потеряет своего ценного союзника.
Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что в свое время общался с представителями иранского режима. Тогда они демонстрировали все те же "особенности", что и россияне. Говорили неискренне, не выполняли обещания и пытались обмануть.
Почему падение иранского режима выгодно Украине?
По словам Огрызко, иранский режим давно и последовательно поддерживает Россию в войне. Именно они передали оккупантам технологию производства "Шахедов" и сами беспилотники. Ситуация в Иране – это шанс для Украины.
Если режим упадет, то это будет огромный удар по России. Уже сейчас нужно думать над тем, как быстро налаживать отношения с новым иранским руководством,
– отметил Огрызко.
Обратите внимание! В Иране официально подтвердили, что 28 февраля в результате авиаудара был уничтожен верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.
Конечно, пока нельзя утверждать, что иранский режим будет уничтожен. Здесь многое зависит именно от Соединенных Штатов. Не стоит отбрасывать сценарий, что американцы немного "поиграют мышцами", а потом отойдут.
Падение режима выгодно не только для Украины, но и для всей региональной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Потому что исчезнет режим, который угрожал своим соседям,
– рассказал Огрызко.
Какова ситуация в Иране?
- 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Главная цель – отстранить от власти режим аятолл. Также президент США Дональд Трамп, что иранский режим на протяжении 47 лет желал смерти Америке и вел постоянную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США.
- Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что эта операция может стать началом Третьей мировой войны. Все зависит от того, решит ли Китай стать на сторону Ирана. Также, если конфликт будет долгосрочным, то он повлияет на цены на нефть, которые пойдут вверх. Это негативно для Украины, потому что Россия получит больше возможностей для финансирования войны против нашего государства.
- Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что события вокруг Ирана повлекут последствия и для России. Иран является союзником страны-агрессора в войне против Украины.