Рубио ответил на упреки, что США хотят захватить нефть в Венесуэле

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал предположение, что США хотят получить венесуэльскую нефть. Он говорит, что нефтяная промышленность Венесуэлы не должна попасть в руки противников США.

Рубио говорит, что США достаточно и своей нефти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Рубио для NBC News Meet the Press.

Смотрите также США потенциально получат доступ к изучению российских образцов оружия в Венесуэле

Как Рубио прокомментировал возможность захвата ресурсов Венесуэлы?

Госсекретарь Рубио опроверг информацию, что США хотят получить венесуэльские ресурсы.

Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах ее достаточно,

– сказал Рубио.

Он добавил, что США не позволят, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов.

Рубио также отметил, что России, Китая и Ирана нет на американском континенте, и где будет.

Марко Рубио рассказал об отношениях США и России в контексте Венесуэлы