США начали масштабную военную операцию "Южное копье" возле Венесуэлы
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о начале масштабной военной операции "Южное копье" возле Венесуэлы. К берегам страны движется американский авианосец USS Gerald Ford.
Associated Press
О чем объявил Хегсет?
Пит Хегсет в пятницу, 14 ноября, объявил военную операцию "Южное копье" и отметил, что соответствующая миссия направлена на борьбу с наркотрафиком. Соответствующий приказ отдал американский президент Дональд Трамп.
Под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования эта миссия защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу страну от наркотиков, убивающих наших людей. Западное полушарие – это зона Америки, и мы будем ее защищать,
– написал он.
В то же время Associated Press пишет, что сейчас к берегам Венесуэлы движется самый современный американский авианосец USS Gerald Ford. Согласно обнародованной информации, он достигнет Венесуэлы всего за несколько дней.
Что этому предшествовало?
Недавно в NYT сообщали, что администрация Трампа разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле. Помощники Трампа ищут правовое обоснование для возможного удара по президенту Николасу Мадуро.
Впоследствии появилась информация о том, что Россия расширяет военное сотрудничество с Венесуэлой и рассматривает возможность передать ей новую ракетную систему "Орешник". Москва уже поставляет широкий спектр оружия.
Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснял, что такое поведение характерно для нынешней администрации. Она хочет найти цель, которая будет вызывать наименьшее сочувствие, и атаковать.