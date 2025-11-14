США начали масштабную военную операцию "Южное копье" возле Венесуэлы

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о начале масштабной военной операции "Южное копье" возле Венесуэлы. К берегам страны движется американский авианосец USS Gerald Ford.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию американского министра в соцсети Х и Associated Press.

О чем объявил Хегсет?

Пит Хегсет в пятницу, 14 ноября, объявил военную операцию "Южное копье" и отметил, что соответствующая миссия направлена на борьбу с наркотрафиком. Соответствующий приказ отдал американский президент Дональд Трамп.

Под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования эта миссия защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу страну от наркотиков, убивающих наших людей. Западное полушарие – это зона Америки, и мы будем ее защищать,

– написал он.

В то же время Associated Press пишет, что сейчас к берегам Венесуэлы движется самый современный американский авианосец USS Gerald Ford. Согласно обнародованной информации, он достигнет Венесуэлы всего за несколько дней.

Что этому предшествовало?