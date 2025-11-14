США розпочали масштабну військову операцію "Південний спис" біля Венесуели
Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив про початок масштабної військової операції "Південний спис" біля Венесуели. До берегів країни рухається американський авіаносець USS Gerald Ford.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію американського міністра у соцмережі Х та Associated Press.
Про що оголосив Гегсет?
Піт Гегсет у п'ятницю, 14 листопада, оголосив військову операцію "Південний спис" та наголосив, що відповідна місія спрямована на боротьбу з наркотрафіком. Відповідний наказ віддав американський президент Дональд Трамп.
Під керівництвом Об’єднаної оперативної групи "Південний спис" та Південного командування ця місія захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та оберігає нашу країну від наркотиків, що вбивають наших людей. Західна півкуля – це зона Америки, і ми будемо її захищати,
– написав він.
Водночас Associated Press пише, що зараз до берегів Венесуели рухається найсучасніший американський авіаносець USS Gerald Ford. Згідно з оприлюдненою інформацією, він досягне Венесуели всього за кілька днів.
Що цьому передувало?
Нещодавно у NYT повідомляли, що адміністрація Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі. Помічники Трампа шукають правове обґрунтування для можливого удару по президенту Ніколасу Мадуро.
Згодом з'явилася інформація про те, що Росія розширює військову співпрацю з Венесуелою й розглядає можливість передати їй нову ракетну систему "Орешник". Москва вже постачає широкий спектр зброї.
Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в етері 24 Каналу пояснював, що така поведінка є характерною для теперішньої адміністрації. Вона хоче знайти ціль, яка викликатиме найменше співчуття, та атакувати.