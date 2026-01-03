Укр Рус
Геополитика Америка Трамп начал пресс-конференцию в связи с операцией в Венесуэле: главные заявления президента США
3 января, 18:39
Трамп начал пресс-конференцию в связи с операцией в Венесуэле: главные заявления президента США

Сергей Попович

Президент США Дональд Трамп выступает перед прессой с результатами операции в Венесуэле. Военным США удалось задержать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвиняют в наркотерроризме.

Главные заявления Трампа с пресс-конференции оперативно сообщает 24 Канал.

Что заявил Трамп на пресс-конференции?

 

18:54, 03 января

Мадуро и его жена вскоре столкнутся со всей силой американского правосудия и предстанут перед судом на американской земле, 
– говорит Трамп.

18:52, 03 января

США будут контролировать Венесуэлу

США собираются поддерживать контроль в Венесуэле, пока не смогут осуществить "безопасный, надлежащий и разумный переход", заявил Трамп. 
 

18:49, 03 января

"Мы собираемся заставить наши очень крупные нефтяные компании Соединенных Штатов – крупнейшие в мире – потратить миллиарды долларов на ремонт сильно поврежденной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры, и начать зарабатывать деньги для страны", – Трамп.

18:48, 03 января

США остановили 97% потока наркотиков к себе, – Трамп.

18:46, 03 января

Трамп заявил, что в операции не погиб ни один военный США.

18:45, 03 января

Военные США сотрудничали с полицией и судом.

18:43, 03 января

В Каракасе были отключения света, говорит Трамп.

18:42, 03 января

Трамп сравнил операцию в Венесуэле с "Северным молотом" – бомбардировкой Ирана.

18:40, 03 января

Это была одна из самых мощных операций, которые проводили США за свою историю, 
– сказал Трамп.

18:01, 03 января

Президент США Дональ Трамп начал пресс-конференцию по результатам операции войск США в Венесуэле.