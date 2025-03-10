В Курской области ситуация может стать катастрофической из-за остановки помощи США, – FT

В первые дни без военной поддержки США украинские силы вынуждены были уступить значительную часть территории, захваченной в прошлом году в Курской области. Как подобные решения США ударяют по обороноспособности Украины.

Россия значительно активизировала наступление в Курской области в минувшие выходные, что создает угрозу перерезания путей сообщения между Украиной и городом Суджа, который украинские военные взяли под контроль в августе 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Влияние отсутствия поддержки США на ситуацию на фронте

Ситуация в Курской области очень сложная и может превратиться в катастрофу, если мы не сможем принять срочные меры для расчистки логистических маршрутов,

– отметил украинский военный блогер Богдан Мирошников.

Financial Times напоминает, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что контроль над Курской областью будет использоваться как рычаг влияния во время будущих переговоров с РФ.

"Но дороги, которыми Украина может снабжать свои войска в Курской области, сейчас находятся под постоянным шквалом беспилотников-камикадзе. Суджа находится всего в 10 км от украинской границы на трассе Р200, которая соединяла Россию и Украину до войны, и является домом для одной из главных измерительных станций для экспорта российского газа в ЕС", – отметили в материале.

Из-за интенсивных атак российских и северокорейских войск контролируемая Украиной территория в регионе сократилась почти на две трети по сравнению с августом прошлого года.

Однако влияние недостатка американского оружия пока не является критическим, поскольку война в значительной степени перешла в фазу активного использования дронов.

"Война очень изменилась. Сейчас мы используем беспилотники гораздо больше, чем артиллерию, которую нам предоставили партнеры, а БТРы и танки используются редко, разве что иногда штурмовыми бригадами", – сказал руководитель разведывательного подразделения 57-й бригады, дислоцирующейся в приграничном городе Волчанск, Денис Ярославский.

В FT отметили, что постоянный натиск ударных дронов помог Украине остановить российских оккупантов на других направлениях фронта. Однако месяцы постоянного наступления, в результате чего армия РФ понесла большие потери, тоже способствовали ослаблению российских атак.

"Наши ребята действовали блестяще, особенно на тактическом уровне. Но это временная стабилизация, вызванная в значительной степени истощением россиян. Они собираются перегруппироваться и снова атаковать", – подытожил один из украинских чиновников.