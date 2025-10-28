Политолог объяснил, зачем Орбану антиукраинская коалиция в ЕС

Венгрия планирует антиукраинский блок с Чехией и Словакией. Это уже не впервые Виктор Орбан транслирует негативное отношение к нашему государству.

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что такая риторика венгерской власти не является частью предвыборной кампании. По его мнению, говорится именно о геополитике.

Почему Орбан хочет сформировать антиукраинский блок?

Ярослав Божко объяснил, почему в антиукраинский блок могут войти Чехия и Словакия.

В Словакии довольно лояльное правительство, а в Чехии ультраправые приобщаются к коалиции. У Венгрии есть очень серьезная возможность создать еще один Вышеградский блок, но такой, который будет более евроскептическим,

– сказал он.

Таким образом Орбан сможет координировать риторику с чешской и словацкой властями.

Справка. Вышеградская группа – это коалиция государств, говорится о Польше, Чехии, Венгрии и Словакии, которая образовалась в 1991 году. Ее главной целью стала интеграция в ЕС и НАТО, а также укрепление сотрудничества в регионе. Впоследствии страны группы подписали соглашение о свободной торговле и продолжили развивать общую внешнюю политику.

Политический консультант считает, если в антиукраинский блок будут входить Чехия и Словакия, то такое объединение будет слабым, ведь это не те страны, которые могут существенно изменить положение в Европейском Союзе.

Он добавил, что в ЕС решают те страны, у которых есть деньги, а экономика Венгрии, однозначно, является не самой мощной там.

Какова политика Орбана в мире?