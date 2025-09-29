Орбан и Фицо цинично оправдали приобретение российской нефти

Венгерский премьер и его словацкий коллега выступили против призывов отказаться от российской нефти. По словам политиков, они не будут принимать указаний, откуда брать газ и нефть.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что политики говорят о приобретении российской нефти?

Орбан и Фицо в очередной раз подчеркнули, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для них экономически и технически невозможным. О намерении сохранить поставки из России политики рассказали во время встречи на границе двух стран.

Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,

– заявил Фицо перед небольшой аудиторией в венгерском Эстергоме.

Роберт Фицо поддержал позицию Виктора Орбана, назвав стремление Европейского Союза отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением", которое ударит не только по Словакии и Венгрии, но и повредит всей Европе.

Закупка российской нефти: что известно о последних новостях?