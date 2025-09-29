Орбан і Фіцо цинічно виправдали придбання російської нафти

Угорський прем’єр та його словацький колега виступили проти закликів відмовитися від російської нафти. За словами політиків, вони не прийматимуть вказівок, звідки брати газ та нафту.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Дружба” дорожча за Трампа: Угорщина не відмовиться від російської нафти

Що політики кажуть про придбання російської нафти?

Орбан і Фіцо вкотре підкреслили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для них економічно та технічно неможливою. Про намір зберегти постачання з Росії політики розповіли під час зустрічі на кордоні двох країн.

Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,

– заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському Естергомі.

Роберт Фіцо підтримав позицію Віктора Орбана, назвавши прагнення Європейського Союзу відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням", яке вдарить не лише по Словаччині та Угорщині, але й зашкодить усій Європі.

Закупівля російської нафти: що відомо про останні новини?