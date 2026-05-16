Мадьяр похвалил Орбана за идею отдать свои выплаты детдому на Закарпатье, но имеет условие

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан и соратники хотят передать свою выходную помощь, которая принадлежит им по закону, детскому дому милосердия "Добрый самаритянин" на Закарпатье. Новый венгерский глава Петер Мадьяр похвалил Орбана за эту инициативу, но заявил, что хочет перевести их сам.

Свое желание Мадьяр объяснил тем, что средства "не потерялись по дороге". Об этом пишет Telex и 444.

Что известно о выходном пособии Орбану и его соратникам?

По закону, Виктор Орбан имел бы право на выходное пособие в размере почти 39 миллионов форинтов. Это более 5,5 миллионов гривен. На него претендуют и другие министры.

После первого заседания правительства новый премьер Петер Мадьяр призвал министров, которые уходят в отставку, в частности экс-министра строительства и транспорта Яноша Лазара и экс-руководителя аппарата Орбана Антала Рогана, не взимать причитающееся им выходное пособие.

Тогда появилась идея, что те передадут свои средства детскому дому на Закарпатье.

Однако Мадьяр не поддержал ни эту инициативу, ни сами выплаты выходного пособия. Он считает, что они не заслуживают их после того, как разрушили страну.

Со своей стороны, я не хотел бы подписывать, чтобы хотя бы один форинт достался Анталу Рогану или Яношу Лазару, потому что я не уверен, что он на самом деле потом достанется детям Закарпатья,

– отметил он.

После министров подтянулся и сам Орбан. На своей странице в Facebook бывший премьер-министр Венгрии поделился соответствующим письмом к директору детдома.

Я всегда высоко ценил вашу душерятивну работу в детском доме Великой Доброни (село на Закарпатье – 24 Канал), поэтому я решил, что как только получу свою законную помощь, немедленно перечислю всю сумму вашему заведению, чтобы помочь детям Закарпатья,

– отметил он.

После Мадьяр похвалил решение Орбана.

Предложение Виктора Орбана достойно похвалы, и мы его принимаем,

– отреагировал новый венгерский премьер.

Впрочем, он попросил Орбана предоставить номер счета организации, чтобы самостоятельно перечислить деньги непосредственно туда и чтобы они не исчезли где-то по дороге.

Справочно. Детский дом в Великой Доброни на Закарпатье – это негосударственное учреждение, который был основан Закарпатской реформатской церковью. Заведение является уникальным в Украине, ведь имеет большую территорию, на которой действует собственное подсобное хозяйство, в частности ферма и теплицы, мастерские и учебные классы.



В приюте проживают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте преимущественно от 2 до 12 лет.

Мадьяр также попросил Орбана поговорить со своим бывшим руководителем пресс-службы, заместителем государственного секретаря Берталаном Хаваши, который не хочет отказываться от выходного пособия и даже готов подать в суд на государство.

"Мы сталкиваемся с судебным процессом, но я прошу вашего бывшего начальника, капитана команды, которая уходит в отставку, повлиять на членов команды, чтобы они не подали в суд на венгерское государство", – написал Мадьяр.

К слову, Орбан отметил, что правительство, которое уходит в отставку, не разграбило страну, а наоборот, подняло ее. Но, по его мнению, теперь разграбление страны становится реальной опасностью.



А Мадьяр отметил, что бумага и Facebook могут многое выдержать, но люди видят реальность. – Венгрия стала "самой бедной и самой коррумпированной страной" в ЕС.



В стране 400 тысяч детей и почти 1 миллион пенсионеров живут в глубокой бедности, а почти 3 миллиона – ниже прожиточного минимума. В течение 4 лет почти не было экономического роста. Венгрия подверглась самому высокому поднятию цен на продукты питания в Европе, а 700 000 – 800 000 человек были вынуждены работать за рубежом.

Что происходит в Венгрии?

В Венгрии отменили чрезвычайное положение, введенное правительством Виктора Орбана. Он действовал с 2020 года из-за пандемии и угрозы войны. Все это время прежняя власть регулярно продлевала его действие.

Также Венгрия осудила атаку России на Закарпатье 13 мая. Впервые на ковер вызвали российского посла для объяснений.

А преемница Сийярто, будущий министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о поддержке интеграции Украины в ЕС. Она отметила, что Будапешт будет учитывать исключительно собственные интересы, но это не означает, что власть будет блокировать санкции против Москвы.

Между тем в МИД Украины отметили, что имеют пакет предложений, как восстановить дружбу с Венгрией.

Что говорят эксперты о новой венгерской власти?

Политолог Илья Юрчина в эксклюзивной колонке для 24 Канала отметил, что Петер Мадьяр будет пытаться вернуть Венгрию к более конструктивным отношениям с ЕС после многолетней политики Виктора Орбана. Главная причина – экономика, ведь из-за конфликтов с Брюсселем Венгрия потеряла доступ к миллиардам евро помощи ЕС. Мадьяру нужны эти средства для реформ и улучшения жизни людей.

Эксперт также отметил, что Мадьяр стремится улучшить отношения с Украиной, ища общие точки соприкосновения, но одновременно не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

А председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак отмечал 24 Каналу, что Мадьяр сначала сосредоточится не на отношениях с Украиной, а на внутренних вопросах Венгрии. Кроме того, отставка Орбана не даст моментальных изменений из-за его многоуровневой системы управления.