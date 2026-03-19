Орбан объяснил, почему Венгрия не выходит из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не выходит из Евросоюза из-за "исторического наследия и территории". Он добавил, что Европа для Венгрии в первую очередь действия как рынок.

По словам Орбана, Венгрия культурно, философски и исторически принадлежит к Европе. Об этом он рассказал во время интервью для GB News.

Смотрите также Игра на грани: ЕС готовится к жесткой битве с Орбаном из-за кредита для Украины

Что известно о заявлении Орбана?

Виктор Орбан назвал 2 причины, почему Венгрия до сих пор остается частью Евросоюза. Он заявил, что страна рассматривает членство в ЕС как "вопрос цивилизационной принадлежности к Западу", учитывая географическое расположение, а также исторические и культурные связи.

Мы всегда принадлежали к Западу. Поэтому для венгров пребывание в Европейском Союзе – это вопрос цивилизационной принадлежности,

– сказал венгерский премьер.

По его словам, для Венгрии ЕС прежде всего является экономическим пространством и рынком, необходимым для развития, а не вопросом каких-то ценностей.

Нам нужен рынок, и Европейский Союз – это рынок. ЕС для нас не о ценностях, а прежде всего о рынке,

– отметил Орбан.

Он отметил, что Венгрия подходит к членству в Европейский Союз прагматично, учитывая ограниченные ресурсы и потери после Первой мировой войны.

Последние заявления Виктора Орбана