Орбан объяснил, почему Венгрия не выходит из ЕС
- Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что Венгрия остается в ЕС из-за исторического наследия и территории.
- Орбан подчеркнул, что Венгрия культурно, философски и исторически принадлежит к Европе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не выходит из Евросоюза из-за "исторического наследия и территории". Он добавил, что Европа для Венгрии в первую очередь действия как рынок.
По словам Орбана, Венгрия культурно, философски и исторически принадлежит к Европе. Об этом он рассказал во время интервью для GB News.
Что известно о заявлении Орбана?
Виктор Орбан назвал 2 причины, почему Венгрия до сих пор остается частью Евросоюза. Он заявил, что страна рассматривает членство в ЕС как "вопрос цивилизационной принадлежности к Западу", учитывая географическое расположение, а также исторические и культурные связи.
Мы всегда принадлежали к Западу. Поэтому для венгров пребывание в Европейском Союзе – это вопрос цивилизационной принадлежности,
– сказал венгерский премьер.
По его словам, для Венгрии ЕС прежде всего является экономическим пространством и рынком, необходимым для развития, а не вопросом каких-то ценностей.
Нам нужен рынок, и Европейский Союз – это рынок. ЕС для нас не о ценностях, а прежде всего о рынке,
– отметил Орбан.
Он отметил, что Венгрия подходит к членству в Европейский Союз прагматично, учитывая ограниченные ресурсы и потери после Первой мировой войны.
Последние заявления Виктора Орбана
Виктор Орбан заявил, что не считает Путина агрессором в войне против Украины. По его словам, вторжение в Украину было ответом на изменение системы безопасности Европы.
Премьер-министр Венгрии сообщил, что Венгрия не изменит финансовых решений в отношении Украины. Он добавил, что венгры ждут, пока поставки нефти через "Дружбу" полноценно восстановят.
По словам Орбана, Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине. А глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт против передачи оружия или финансовой помощи Украине.