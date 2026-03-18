По словам Орбана, "есть серьезная дискуссия о том, как началась эта война". Об этом он заявил в интервью GB News.

"Нет, я так не считаю. С точки зрения международного права это, без сомнения, агрессия России против Украины. Но вопрос в том, почему мы, на Западе, решили изменить статус Украины", – заметил политик.

Венгерский премьер считает, что "два десятилетия Украина была буферной зоной". Однако впоследствии на Западе начали принимать идею вступления Украины в НАТО и ЕС.

Россия сразу четко дала понять: если НАТО приблизится к ее границам, это приведет к войне. Мы проигнорировали это. Мы фактически изменили систему безопасности Европы без согласия России, и она ответила войной. Вот как я это понимаю,

– добавил Орбан.

