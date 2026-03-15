Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.

Какие отношения между Украиной и Венгрией?

Владимир Зеленский заявил, что действующее правительство Венгрии распространяет среди общества антиукраинские настроения. По его словам, это вредит обеим странам, ведь Украина и Венгрия являются соседями, а подобная риторика негативно влияет на экономические связи, послевоенное восстановление, бизнес и торговые отношения, а также на контакты между людьми.

Мы ни в коем случае не распространяем негатив, ненависть или неуважение ни к людям Венгрии, ни к нацменьшинству, которые являются гражданами нашего государства. И все это знают. В отличие от того, что происходит в Венгрии с подачи сегодняшнего правительства,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что не может прогнозировать, какой будет ситуация в случае смены руководства Венгрии.По его словам, Украина не влияет на внутренний политический выбор венгров и не намерена этого делать, а также не применяет никаких политических технологий в самой Венгрии.

Президент подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любым руководством Венгрии, если оно будет настроено на мирные отношения, добрососедство и не будет препятствовать геополитическому выбору Украины.

Мы готовы дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора,

– подытожил Владимир Зеленский.

Что известно о выборах в Венгрии?