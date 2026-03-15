Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 24 Каналу 14 березня.
Читайте також Орбан будує передвиборчу кампанію на ненависті до мене та України, – Зеленський
Які відносини між Україною та Угорщиною?
Володимир Зеленський заявив, що чинний уряд Угорщини поширює серед суспільства антиукраїнські настрої. За його словами, це шкодить обом країнам, адже Україна та Угорщина є сусідами, а подібна риторика негативно впливає на економічні зв'язки, післявоєнне відновлення, бізнес і торговельні відносини, а також на контакти між людьми.
Ми в жодному разі не поширюємо негатив, ненависть або неповагу ні до людей Угорщини, ні до нацменшини, які є громадянами нашої держави. І всі це знають. На відміну від того, що відбувається в Угорщині з подачі сьогоднішнього уряду,
– наголосив президент України.
Зеленський також зазначив, що не може прогнозувати, якою буде ситуація у разі зміни керівництва Угорщини.За його словами, Україна не впливає на внутрішній політичний вибір угорців і не має наміру цього робити, а також не застосовує жодних політичних технологій у самій Угорщині.
Президент підкреслив, що Україна готова співпрацювати з будь-яким керівництвом Угорщини, якщо воно буде налаштоване на мирні відносини, добросусідство і не перешкоджатиме геополітичному вибору України.
Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора,
– підсумував Володимир Зеленський.
Що відомо про вибори в Угорщині?
Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Результати нещодавніх опитувань показують, що опозиційна партія "Тіса" продовжує випереджати правлячу партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Водночас розрив між політичними силами дещо скоротився.
За даними опитування, серед виборців, які вже визначилися та планують голосувати, опозиційна правоцентристська партія "Тіса" має підтримку 53%. Водночас правлячу партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримують 39% респондентів.
Напередодні виборів угорський уряд намагається переконати громадян, що Україна нібито запровадила проти них "нафтову блокаду". Ба більше, у соцмережах навіть оприлюднили петицію з вимогою бойкотувати підтримку України.