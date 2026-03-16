Об этом Орбан сказал в видео, опубликованном 16 марта в его соцсетях.
Что на этот раз сказал Орбан?
По словам Орбана, все понимают, что на пути к миру существуют препятствия, в частности, по его мнению, то, что украинцы "хотят продолжать войну".
Они имеют на это право. Хотя этим они подвергают опасности всю Европу, но все же это их страна, их борьба за свободу,
– заявил глава правительства Венгрии.
В то же время, добавил Орбан, большей проблемой якобы является то, что европейцы поддерживают в этом украинцев.
Если бы европейцы не стояли за украинцами, те не смогли бы продолжать войну. Давно бы уже были переговоры, перемирие и мир. На самом деле Европа разжигает огонь войны даже против американцев. Если бы они опомнились, наступил бы мир,
– подытожил политик.
Напомним, недавно в Венгрии состоялся Марш мира: к мероприятию присоединились, в частности, премьер-министр страны Виктор Орбан, а также глава МИД Петер Сийярто. Там венгерский премьер заявил, что Будапешт якобы снова выдержал политическое давление со стороны Киева и Брюсселя. По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине, сохранит собственную социальную политику, экономические достижения и конституционные принципы.
Вскоре в Венгрии пройдут выборы
Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Результаты недавних опросов показывают, что оппозиционная партия "Тиса" продолжает опережать правящую партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. В то же время разрыв между политическими силами несколько сократился.
По данным опроса, среди избирателей, которые уже определились и планируют голосовать, оппозиционная правоцентристская партия "Тиса" имеет поддержку 53%. В то же время правящую партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана поддерживают 39% респондентов.
На фоне подготовки к выборам Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать с любым лидером Венгрии, который хочет жить в мире с Украиной и не является союзником Путина.